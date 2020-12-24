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Катя Осадча удивила красотой в необычном наряде на Светской жизни

24 декабря 2020, 17:36

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала фото своего образа, который она создала специально для праздничного выпуска шоу Светская жизнь.

Катя Осадчая
Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Самая известная телеведущая звездной программы Светская жизнь Катя Осадчая взбудоражила поклонников своего шоу - давно ожидаемый праздничный выпуск шоу выйдет в субботу 26 декабря вечером.

Телеведущая удивила фанатов шикарной внешностью - зеленое платье с откровенными разрезами, в котором она появится на программе, произвело невероятное впечатление.

На фото в Instagram Катерина также анонсировала звезд, который придут к ней в гости, и проще сказать, кого не будет, чем перечислять всех ее гостей.

"В течение всего года вы просили нас выходить раньше и мы воплощаем ваши желания. Наша новогодняя грандиозная праздничная вечеринка в студии Светской жизни уже в эту субботу в 22:15! Начнем праздничный марафон вместе", - обрадовала она поклонников.

Сама Катя Осадчая будет удивлять пышным зеленым платьям с воздушным шлейфом, на красных шпильках, в короне и без лишнего белья. Это заметно благодаря покрою платья - верхняя часть, это пара складок воздушной ткани, которая скрывает ее формы.

Напомним, праздничный рождественский выпуск шоу Светская жизнь на 1+1 выходит 26 декабря в 22-15.

Катя Осадчая Катерина Осадчая Светская жизнь новости шоу бизнеса
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