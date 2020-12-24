Катя Осадча удивила красотой в необычном наряде на Светской жизни

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала фото своего образа, который она создала специально для праздничного выпуска шоу Светская жизнь.
Самая известная телеведущая звездной программы Светская жизнь Катя Осадчая взбудоражила поклонников своего шоу - давно ожидаемый праздничный выпуск шоу выйдет в субботу 26 декабря вечером.
Телеведущая удивила фанатов шикарной внешностью - зеленое платье с откровенными разрезами, в котором она появится на программе, произвело невероятное впечатление.
На фото в Instagram Катерина также анонсировала звезд, который придут к ней в гости, и проще сказать, кого не будет, чем перечислять всех ее гостей.
"В течение всего года вы просили нас выходить раньше и мы воплощаем ваши желания. Наша новогодняя грандиозная праздничная вечеринка в студии Светской жизни уже в эту субботу в 22:15! Начнем праздничный марафон вместе", - обрадовала она поклонников.
Сама Катя Осадчая будет удивлять пышным зеленым платьям с воздушным шлейфом, на красных шпильках, в короне и без лишнего белья. Это заметно благодаря покрою платья - верхняя часть, это пара складок воздушной ткани, которая скрывает ее формы.
Напомним, праздничный рождественский выпуск шоу Светская жизнь на 1+1 выходит 26 декабря в 22-15.