Коломойский поздравил канал 1+1 с юбилеем на концерте Вечернего квартала

Вечерний Квартал 2020 / Студия Квартал 95

В вечернем Квартале от 14 ноября артисты позвали на сцену телеведущих и судей проектов 1+1, чтобы поздравить с 25-летием канала особым способом.

Александр Пикалов со специальной бородой в виде Игоря Коломойского устроил пародию на поздравление канала 1+1.

"Здравствуйте мои дорогие, любимые - именно те, из-за кого прерывают рекламу на моем канале. Очень вас всех люблю, потому что вы все профессионалы моего дела," - пошутил он вместо приветствия.

Сотрудников ожидал сюрприз.

"Я вчера встречался с советом директоров, сам с собой посоветовался, решил вам выдать премию. Потом немножко подумал... Подумал, что вы достойны гораздо большего. Решил добавить. Потом еще раз подумал - ну сильно много, решил вообще ничего не давать", - пошутил он про подарок сотрудникам.

Александр Пикалов с иронией прошелся по некоторым звездам.

"Особая благодарность ведущим программы Сніданок с 1+1 - если бы вы знали, как приятно под вас ужинать в Штатах", - сказал он Ярославу Сеничикну и Людмтле Барбир.Читайте также1+1 возвращает Винника и Фреймут в полуфинал Танці з зірками 2020

"Юра, Горбунов. А шо, ты и в этом проекте? Слушай, ну красавец - актер, продюсер, телевизионный ведущий. Слушай, у меня такое к тебе дело - надо что-то делать с вашими проектами - я чисто не вывожу платить столько денег в одну семью", - подколол он Горбунова.

Также Пикалов в образе Коломойского поблагодарил Савика Шустеру, что он больше не работает на 1+1, а потом стал перечислять "выпускников" канала: "Александр Дубинский теперь депутат, Ткаченко - Министр культуры, Зеленский - президент. Но самых высоких вершин добился Дима Комаров - он спит с Мисс Украина. Кстати, Диме Комарову отдельное спасибо - благодаря нему, я узнал много стран, в которых я точно не хочу иметь гражданство".

Из-за того, что Влад Яма судил Лигу Смеха, Насмеши Комиков, а потом Маскарад, он предложил "профессиональному судье" решить его проблему с Приват Банком.Читайте также"Мэри Поппинс, не возвращайся": в Сети высмеяли Верещук за полет в плаще и с зонтом

Девушкам из Женского квартала Саша Пикалов предложил взять к себе Ирину Верещук.

Когда на сцену вышел Евгений Кошевой, Лжеколомойский сказал: "Знаете, я называю ваше шоу "моя курочка". Знаешь, почему? Раньше несли золотые яйца, а сейчас без головы, а вы все равно бегаете".

После этого, в финале номера актеры Квартала спели песню про 1+1 в честь дня рождения канала.

Поздравление Коломойского каналу 1+1 - Вечерний Квартал от 14 ноября 2020:

Напомним, все новые выпуски шоу Вечерний Квартал выходят на 1+1 по субботам в 20:20.