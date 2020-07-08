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Кони в дерьме и с поврежденными копытами: как содержат животных в Одессе

Проект Тайный агент расследовал ужасные условия содержания лошадей в Одессе.

8 июля 2020, 19:05
Карина Белова
Карина Белова / Новый канал

Катание на лошадях – это ощущение свободы и наслаждение от грациозного движения. Но безопасно ли контактировать с животными? Ответы искала журналистка проекта Тайный агент, что показывает Новый канал, Карина Белова. Для этого девушка устроилась на стажировку в одесский конный клуб.

Подробности того, что увидела журналист, она рассказала Главреду.

"Моя наставница Марина показала условия, в которых находятся лошади. И они были ужасны. Представьте, маленькие сараи и тонны лошадиного навоза. Ибо убирают его раз в три дня. Поэтому животным приходится постоянно стоять в собственном дерьме. Не слишком приятная картина", - с ужасом рассказала онаЧитайте такжеКофе с фекалиями - Чем можно заразиться, испив кофе на вокзале

Через постоянное пребывание животных в таких условиях у них портятся копыта. Фекалии просто их разъедают и деформируют.

Условия содержания лошадей
Условия содержания лошадей / Пресс-служба

"Ноги – основа движения лошадей. Копыта должны быть твердыми и целостными. За ними надо ухаживать. Постоянно чистить, чтобы были сухие. А еще смазывать специальным маслом, которое их укрепляет", - пояснила Карина.

Как безопасно обходиться к лошадьми, так объяснила агент Нового.

"Если в парке вам захотелось покататься на лошади, попросите инструктора, чтобы он показал копыта животного. Проверьте, чтобы они выглядели здоровыми, ведь это ваша безопасность. От боли животное может агрессивно себя вести. А еще обратите внимание на ее холку, которая часто травмируется от неправильного крепления седла. Если увидели царапины или рубцы, лучше откажитесь от прогулки. От прикосновения к ране животное может сбросить всадника", - предупредили украинцев.

Тайный агент на Новом канале выходит еженедельно по понедельникам в 15-30.

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