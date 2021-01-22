Ксения Мишина поиздевалась над самоуверенным признанием Александра Эллерта

Ксения Мишина и Александр Эллерт / СТБ

Кения Мишина подколола Александра Эллерта, который объявил, что она - женщина, которую он ждал всю жизнь, что любовь у них появилась с первой встречи.

Ксения Мишина опубликовала в сториз шутливое видео, которое снимала, пока Александр Эллерт давал кому-то интервью.

"Она - это та, ради которой я существовал все эти 34 года", - говорит Александр во время интервью

Ксения Мишина ради этого повернула телефон, и с ироничной улыбкой назвала это "интервью по телефону".Читайте такжеКсения Мишина раскрыла детали съемок откровенных сцен

Кроме того, она подловила Эллерта на пафосном заявлении о "любви с первого взгляда".

"Насколько быстро рождается любовь", - объяснила Мишина, и снова показала Эллерта.

"Сразу она рождается, наверное", - неуверенно начал Александр, чем вызвал бурную реакцию возлюбленной.

"Ну, давай, расскажи! Ты сразу в меня влюбился? Вот с первого взгляда? Расскажи!", - подколола его Мишина

"Да! На интуиции!, - сказал он и добавил, - ты можешь за дорогой следить, а то мы сейчас как влюбимся?"

"Насколько быстро рождается любовь?" - Мишина потроллила Эллерта:

Ранее появились подробности свадьбы Ксении Мишиной и Александра Эллерта.

Напомним, Ксения Мишина и Александр Эллерт признались, что после съемок провели пару дней наедине. А потом влюбленные стали жить вместе - Александр на третий день спросил о возможности съехаться.