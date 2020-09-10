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Ксения Мишина раскрыла прием, который поможет сделать себя счастливой

10 сентября 2020, 13:45

Украинская актриса, победительница Танців з зірками и первая в Украине Холостячка Ксения Мишина раскрыла секрет, что помогает ей делать себя счастливой.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram

Звезда сериала Крепосная, актриса кино и театра Ксения Мишина призналась, что она делает, чтобы чувствовать себя счастливее.

В интервью Главреду Ксения Мишина призналась, что она любит быть постоянно занятой, но оказывается, у нее есть один замечательный лайфхак, который помогает ей почти ежедневно.

Ксения Мишина призналась, что у нее есть традиция праздновать маленькие победы. Отметить достижение результата - весьма эффективный психологический прием.

Она говорит, что этот лайфхак творит чудеса.

"Сейчас в эпоху инфобиза у многих из нас есть недоверие к марафонам, советам, психологам, да и вообще инструментам личностного роста. А зря. На самом деле, если систематично внедрять в жизнь простые и иногда очень тривиальные привычки и штучки меняется ваш эмоциональный фон, ваши действия, а потом и вся ваша жизнь. Именно такой, проверенной привычкой, хочу поделиться", - пишет Ксения Мишина в Instagram.Читайте такжеХолостячка 2020 - Ксения Мишина впервые раскрыла подробности личной жизни

Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram

"Праздновать маленькие победы! Вот например, вы решили достичь какую-ту глобальную цель и начали действовать... Понятно, что результаты сразу не станут ощутимыми, но если каждый день вы будете отмечать, что уже сделали лучше/иначе/эффективнее, даже самый маленький шажок энтузиазма и внутренней поддержки, а значит и ресурса достичь эту цель будет больше!", - объяснила актриса.

Ксения Мишина даже призналась, какие у нее последние маленькие победы и что она планирует еще.

"Моя маленькая победа - видеться с друзьями чаще, чем на дни рождения. Решила восстановить work/life баланс и какой бы не был график, находить время, чтобы побыть с близкими, зарядиться и повеселиться!", - добавила Мишина.

Напомним, что сейчас продолжаются съемки 1 сезона шоу Холостячка, который выйдет на канале СТБ. Ксения Мишина будет выбирать себе парня среди толпы желающих быть с ней осенью 2020, но пока что точной даты выхода шоу нет.

Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн СТБ новости шоу бизнеса жизнь психология
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