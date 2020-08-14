Little Big в новом клипе сделали борщ национальным блюдом России

Little Big Tacos / Little Big Youtube

Российская группа Little Big записала клип Tacos, сюжет которого состоит в том, что герой Дмитрия Красилова, которого в Росси прозвали "Пухляш", вышел на кухню чего-то поесть, и с ним начинает разговаривать еда.

В клипе участники то превращаются в какой-то продукт, то танцуют в "национальных" костюмах страны, к которой относится какое-то блюдо.

Так, например, были упомянуты пицца и Италия, карри и Индия, суши и Япония, но что-то пошло не так, и украинский борщ неожиданно стал ассоциироваться с русскими национальными нарядами. При этом по поводу остальных национальных нарядов костюмеры также особо не запаривались и не уделяли внимания.

Little Big Tacos / Little Big Youtube

Зрители не особо оценили новое творение группы Little Big, и написали много комментариев о том, что они "скотились", выпускают "попсу".

Little Big Tacos - клип смотреть видео на ютуб:

Напомним, что организаторы Евровидения 2020 отменили концерт в Нидерландах, но группы Go-A и Little Big все равно спели свои песни - на концерте участников.