Любимая модель Карла Лагерфельда покончила с собой

Карл Лагерфельд / GettyImages

Супермодель 90-х Стелла Теннант умерла 23 декабря 2020. Спустя две недели родственники выступили с официальным заявлением - Теннант покончила жизнь самоубийством, сообщает ВВС.

Стелла покончила с собой после того, как "некоторое время чувствовала себя нездоровой", уточняют в заявлении.

родственники подчеркнули, что это "вопрос нашей глубочайшей печали и отчаяния, что она не могла продолжать жить".

"После смерти Стеллы мы получили множество слов поддержки. Ее обожали друзья и близкие, ведь ее интеллект, чувство юмора и талант никого не оставляли равнодушными. Уже какое-то время она была нездорова и больше не хотела жить, несмотря на безусловную и всепоглощающую любовь родных", - пишет издание.

Родственники модели снова попросили о приватности.

Стелла была одной из самых известных британских моделей последних 30 лет. Ее карьера началась в начале 1990-х, когда она привлекла внимание таких фотографов, как Стивен Майзел и Брюс Вебер. Вскоре она добилась успеха в качестве фотомодели, позируя для французского, британского и итальянского Vogue и Harper’s Bazaar.

Стелла появлялась на подиумах для Shiatzy Chen, Chanel и была музой дизайнера Карла Лагерфельда. После смерти у Стеллы Теннант осталось четверо детей, рожденные в браке с фотографом Дэвисом Ласнетом.

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