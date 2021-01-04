Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy

Таня Робертс / Кадр из фильма Вид на Убийство

Актриса Таня Робертс умерла в больнице после тяжелой травмы на аппарате ИВЛ.

Как сообщает TMZ, она потеряла сознание, вернувшись домой с прогулки со своими двумя собаками. Женщину госпитализировали и подключили к системе искусственной вентиляции легких, однако, врачи подчеркнули, что коронавируса у нее найдено не было.

До госпитализации Таня Робертс выглядела совершенно здоровой, и даже проводила видео-чаты со своими поклонниками. Врачи не сообщили точную причину смерти Тани Робертс американским СМИ, но предварительно она умерла от полученной на прогулке травмы.

Таня Робертс - биография

Настоящее имя - Виктория Ли Блум. Родилась в еврейско-ирландской семье 15 октября 1955 года в Нью-Йорке, потом переехала в Торонто, где начала модельную карьеру. С 15 лет снималась в фотосессиях, начала сотрудничество с модельными агентствами.

Она позировала для Playboy, а также для множества телевизионных рекламных роликов. Она занималась рекламой солнцезащитных очков Excedrin, Ultra Brite, Clairol и Cool Ray.

Таня Робертс также снялась в смелых приключенческих фильмах в жанре фэнтези, таких как Шина и Повелитель зверей, а также в нескольких непристойных на то время комедиях, слэшерах, боевиках и даже эротических фильмах В-класса, таких как Грехи желания, Legal Tender, Глубоко внутри, Внутреннее святилище, Ночные глаза, Почти беременная, Любимые смертные грехи и Ловушка для туристов, а также несколько других. Всего на ее счету 41 фильм, сериал и шоу, начиная с 70-х годов. Она запомнилась в роли девушки Бонда Стейси Саттон, в фильме Вид на убийство.

Таня Робертс - семья

Актриса была замужем за Барри Робертсом, который умер в 2006 году. У них не было детей. У нее есть старшая сестра Барбара Чейз .

Таня Робертс - фильмография

Фильмы

1975 - Принудительный въезд - Нэнси Ульман

1976 - Девочки Yum Yum

1978 - Пальцы - Джули

1979 - Ловушка для туристов - Бекки

1979- Мечты о Калифорнии - Стефани

1979 - Ракетка - Бэмби

1982 - Повелитель зверей - Кири

1983 - Сердца и доспехи - Анжелика (Изабелла)

1984 - Шина - Шина]

1985 - Вид на убийство - Стейси Саттон

1986 - Бросок - Кэндис Вандерваген

1988 - Чистилище - Карли Арнольд

1990 - Ночные глаза - Никки

1991 - Внутреннее святилище - Линн Фостер

1991 - Легальная нежность - Рикки Ренник

1992 - Почти беременная - Линда Алдерсон

1993 - Грехи желания - Кей Иган

1994 - В глубине души - Шарлотта

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