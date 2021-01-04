Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy

Американская актриса Таня Робертс умерла после новогодних праздников в 65 лет.
Актриса Таня Робертс умерла в больнице после тяжелой травмы на аппарате ИВЛ.
Как сообщает TMZ, она потеряла сознание, вернувшись домой с прогулки со своими двумя собаками. Женщину госпитализировали и подключили к системе искусственной вентиляции легких, однако, врачи подчеркнули, что коронавируса у нее найдено не было.
До госпитализации Таня Робертс выглядела совершенно здоровой, и даже проводила видео-чаты со своими поклонниками. Врачи не сообщили точную причину смерти Тани Робертс американским СМИ, но предварительно она умерла от полученной на прогулке травмы.
Таня Робертс - биография
Настоящее имя - Виктория Ли Блум. Родилась в еврейско-ирландской семье 15 октября 1955 года в Нью-Йорке, потом переехала в Торонто, где начала модельную карьеру. С 15 лет снималась в фотосессиях, начала сотрудничество с модельными агентствами.
Она позировала для Playboy, а также для множества телевизионных рекламных роликов. Она занималась рекламой солнцезащитных очков Excedrin, Ultra Brite, Clairol и Cool Ray.
Таня Робертс также снялась в смелых приключенческих фильмах в жанре фэнтези, таких как Шина и Повелитель зверей, а также в нескольких непристойных на то время комедиях, слэшерах, боевиках и даже эротических фильмах В-класса, таких как Грехи желания, Legal Tender, Глубоко внутри, Внутреннее святилище, Ночные глаза, Почти беременная, Любимые смертные грехи и Ловушка для туристов, а также несколько других. Всего на ее счету 41 фильм, сериал и шоу, начиная с 70-х годов. Она запомнилась в роли девушки Бонда Стейси Саттон, в фильме Вид на убийство.
Таня Робертс - семья
Актриса была замужем за Барри Робертсом, который умер в 2006 году. У них не было детей. У нее есть старшая сестра Барбара Чейз .
Таня Робертс - фильмография
Фильмы
- 1975 - Принудительный въезд - Нэнси Ульман
- 1976 - Девочки Yum Yum
- 1978 - Пальцы - Джули
- 1979 - Ловушка для туристов - Бекки
- 1979- Мечты о Калифорнии - Стефани
- 1979 - Ракетка - Бэмби
- 1982 - Повелитель зверей - Кири
- 1983 - Сердца и доспехи - Анжелика (Изабелла)
- 1984 - Шина - Шина]
- 1985 - Вид на убийство - Стейси Саттон
- 1986 - Бросок - Кэндис Вандерваген
- 1988 - Чистилище - Карли Арнольд
- 1990 - Ночные глаза - Никки
- 1991 - Внутреннее святилище - Линн Фостер
- 1991 - Легальная нежность - Рикки Ренник
- 1992 - Почти беременная - Линда Алдерсон
- 1993 - Грехи желания - Кей Иган
- 1994 - В глубине души - Шарлотта
Телефильмы и сериалы
- 1978 - Зума Бич
- 1979 - Бухта удовольствий
- 1979 - Величайшие герои Библии
- 1980 - Вайкики
- 1980–1981 - ангелы Чарли - Джули Роджерс - Главная роль
- 1982 - Лодка любви
- 1982 - Остров фантазий
- 1983 - Убей меня, убей тебя
- 1994 - Закон Берка
- 1994–1996 - Горячая линия
- 1995 - Шелковые следы
- 1996 - Директива Пандоры
- 1997 - Мультсериал братьев Блюз
- 1997 - Прилив
- 1998 - Злые бобры
- 1998–2001, 2004 - Это шоу 70-х - Мидж Пинчиотти
- 2002 - Вне центра
- 2003 - Филлмор!
- 2005 – Ева
- 2005 - Парикмахерская