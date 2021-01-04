УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy

4 января 2021, 11:06

Американская актриса Таня Робертс умерла после новогодних праздников в 65 лет.

Таня Робертс
Таня Робертс / Кадр из фильма Вид на Убийство

Актриса Таня Робертс умерла в больнице после тяжелой травмы на аппарате ИВЛ.

Как сообщает TMZ, она потеряла сознание, вернувшись домой с прогулки со своими двумя собаками. Женщину госпитализировали и подключили к системе искусственной вентиляции легких, однако, врачи подчеркнули, что коронавируса у нее найдено не было.

До госпитализации Таня Робертс выглядела совершенно здоровой, и даже проводила видео-чаты со своими поклонниками. Врачи не сообщили точную причину смерти Тани Робертс американским СМИ, но предварительно она умерла от полученной на прогулке травмы.

Таня Робертс - биография

Настоящее имя - Виктория Ли Блум. Родилась в еврейско-ирландской семье 15 октября 1955 года в Нью-Йорке, потом переехала в Торонто, где начала модельную карьеру. С 15 лет снималась в фотосессиях, начала сотрудничество с модельными агентствами.

Она позировала для Playboy, а также для множества телевизионных рекламных роликов. Она занималась рекламой солнцезащитных очков Excedrin, Ultra Brite, Clairol и Cool Ray.

Таня Робертс также снялась в смелых приключенческих фильмах в жанре фэнтези, таких как Шина и Повелитель зверей, а также в нескольких непристойных на то время комедиях, слэшерах, боевиках и даже эротических фильмах В-класса, таких как Грехи желания, Legal Tender, Глубоко внутри, Внутреннее святилище, Ночные глаза, Почти беременная, Любимые смертные грехи и Ловушка для туристов, а также несколько других. Всего на ее счету 41 фильм, сериал и шоу, начиная с 70-х годов. Она запомнилась в роли девушки Бонда Стейси Саттон, в фильме Вид на убийство.

Таня Робертс - семья

Актриса была замужем за Барри Робертсом, который умер в 2006 году. У них не было детей. У нее есть старшая сестра Барбара Чейз .

Таня Робертс - фильмография

Фильмы

  • 1975 - Принудительный въезд - Нэнси Ульман
  • 1976 - Девочки Yum Yum
  • 1978 - Пальцы - Джули
  • 1979 - Ловушка для туристов - Бекки
  • 1979- Мечты о Калифорнии - Стефани
  • 1979 - Ракетка - Бэмби
  • 1982 - Повелитель зверей - Кири
  • 1983 - Сердца и доспехи - Анжелика (Изабелла)
  • 1984 - Шина - Шина]
  • 1985 - Вид на убийство - Стейси Саттон
  • 1986 - Бросок - Кэндис Вандерваген
  • 1988 - Чистилище - Карли Арнольд
  • 1990 - Ночные глаза - Никки
  • 1991 - Внутреннее святилище - Линн Фостер
  • 1991 - Легальная нежность - Рикки Ренник
  • 1992 - Почти беременная - Линда Алдерсон
  • 1993 - Грехи желания - Кей Иган
  • 1994 - В глубине души - Шарлотта

Телефильмы и сериалы

  • 1978 - Зума Бич
  • 1979 - Бухта удовольствий
  • 1979 - Величайшие герои Библии
  • 1980 - Вайкики
  • 1980–1981 - ангелы Чарли - Джули Роджерс - Главная роль
  • 1982 - Лодка любви
  • 1982 - Остров фантазий
  • 1983 - Убей меня, убей тебя
  • 1994 - Закон Берка
  • 1994–1996 - Горячая линия
  • 1995 - Шелковые следы
  • 1996 - Директива Пандоры
  • 1997 - Мультсериал братьев Блюз
  • 1997 - Прилив
  • 1998 - Злые бобры
  • 1998–2001, 2004 - Это шоу 70-х - Мидж Пинчиотти
  • 2002 - Вне центра
  • 2003 - Филлмор!
  • 2005 – Ева
  • 2005 - Парикмахерская

Джеймс Бонд новости шоу бизнеса новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Темнокожая супермодель Жасмин Тукс разделась в откровенной фотосессииТемнокожая супермодель Жасмин Тукс разделась в откровенной фотосессии Умер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актераУмер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актера Новогодний Вечерний квартал 2021: что показали в Вечернем квартале на Новый ГодНовогодний Вечерний квартал 2021: что показали в Вечернем квартале на Новый Год Умер главный герой и звезда фильмов про АнжеликуУмер главный герой и звезда фильмов про Анжелику Звезда Victoria's Secret засветила грудь на развратном фотоЗвезда Victoria's Secret засветила грудь на развратном фото
Следующий материал

Последние новости

11:20
Эпидемиолог пояснила, среди людей какого возраста распространяется коронавирус-мутант
11:06
Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy
11:04
Эксперт рассказал, почему МВФ не даст Украине денег Видео
11:00
Как прожить дольше: японцы назвали два напитка, которые "работают" в "дуэте" Видео
11:00
Гороскоп на 4 января 2021 года для всех: широкая улыбка Фортуны и карьерная расплата Видео
Реклама
10:52
Тотальное похолодание: какая погода ждет Украину на этой неделе Видео
10:51
Загадочная смерть украинки в Турции: СМИ разузнали новые подробности
10:40
Модель-лицо Max Factor обнажилась в Новый год на провокационном фото
10:34
Эксперт объяснил, почему Украине грозит сразу несколько локдаунов
10:16
Сериал Доктор Кто остается без главного героя
10:15
Россию после Путина будут дезинфицировать, как Германию после Гитлера мнение
10:00
Мыло или дезинфектор против вирусов: врачи дали окончательный ответ Видео
09:54
Хитрый план: в США придумали новый способ провести вакцинацию от COVID-19 Видео
09:41
Врач назвал "враньем" заявление Ляшко о российской вакцине от коронавируса Видео
09:25
В Минсоцполитики выложили график увеличения пенсий в Украине - когда и сколько
09:23
Эксперт объяснил, почему "королева" Зеленский абсолютно устраивает Путина Видео
09:14
Экономический прогноз на 2021 год: ждет ли Украину катастрофа
08:51
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы Видео
08:44
В Польше пьяный украинец напал на земляка и на полицию Видео
08:39
Украина обречена на постоянные локдауны мнение
Реклама
08:20
Коронавирус в Украине 4 января – за сутки выявили более 4 тысяч случаев заражения Видео
08:15
Сауна: главные преимущества для здоровья и "правильная дозировка" Видео
07:47
Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса – WP Видео
07:44
Синоптики дали прогноз погоды на январь Видео
07:15
Генерал объяснил, какой шанс закончить войну на Донбассе есть у Украины Видео
07:09
Путин в новогоднем обращении повторил трюк Сталина Видео
06:53
Реванш Медведчука и "королева" Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 году мнение
06:36
Гороскоп на 5 января для всех: любовь, нежность и "ударная" новость Видео
06:32
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
06:01
"Я устал, я ухожу": что ждет Зеленского в 2021 году
05:28
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
04:57
Ученые объяснили, как связаны лысина и мужская сексуальность
04:24
Модные ошибки, которые неимоверно полнят женщин Видео
03:50
Цифра с пятью нулями: биткоину напророчили новый взлет Видео
03:13
Политолог объяснил, как приход Байдена к власти повлияет на Украину Видео
02:20
Ученые зафиксировали сигнал из космоса и вероятную внеземную жизнь
00:55
Как делать профилактику болезней сердца - ответ ученых Видео
00:19
Как красиво поздравить с Днем ангела Анастасии – открытки и тексты
03 января, воскресенье
23:58
Россия ощутимо сократила добычу нефти из-за мирового кризиса
23:39
Эксперт назвал сумму пенсии украинцев при накопительной системе Видео
Реклама
23:05
Разведка предупредила о возможном вторжении РФ из-за воды для Крыма Видео
22:33
Коронавирус в Украине 3 января – за сутки выявили 4,5 тысячи больных Видео
22:16
Над Мраморным морем самолет пошел на экстренную посадку после столкновения с птицами
22:11
Сенаторы-республиканцы призвали Конгресс утвердить победу Байдена Видео
21:37
В Крыму избили супругу и дочь украинского активиста Видео
21:23
В Польше украинка растрощила десять автомобилей в ДТП
21:01
Эстония выдвинула Путину территориальные претензии
20:45
В Италии украинка выпала из окна из-за тоски по родине
20:35
Грачевский рассказал о своем состоянии после госпитализации с COVID-19
20:10
Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го Фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять