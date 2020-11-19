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Мадс Миккельсен ответил на слухи о роли Гриндевальда

19 ноября 2020, 20:53

Знаменитый актер с необычным амплуа Мадс Миккельсен развеял слухи о том, что он будет играть Гридевальда в фильме "Фантастические твари" после ухода Джонни Деппа.

Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен / кадр из сериала Ганнибал

Мадс Миккельсен, который обожает своих фанатов, не стал долго водить из за нос, и сделал решительное заявление по поводу роли Гриндевальда в фильме "Фантастические твари 3". Ему приписывают новую роль после увольнения Джонни Деппа.

Как сообщает IGN, актер заявил, что его пока что даже не приглашали на роль Гриндевальда, но намекнул, что не против сыграть такого злодея.

"Это все на уровне слухов. Я знаю столько же, сколько и вы из газет. Жду телефонного звонка", – признался Мадс Миккельсен.

Слухи распространились после того, как инсайдеры рассказали о мнении режиссера Дэвида Йейтса, что именно этот актер будет лучшей заменой Деппа в фильме. Пресса сразу же поделилась с миром новостью в то время, как кастинги еще не завершились.

Напомним, что Мадс Миккельсен может похвастаться целым списком прекрасных ролей антигероем и настоящих злодеев. От классического Ле Шифра в Джеймсе Бонде и до кровавого маньяка-убийцы Ганнибала Лектора в знаменитом сериале.

Напомним, Джонни Деппа уволили из "Фантастических тварей" в первых числах ноября из-за суда против Эмбер Херд.

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