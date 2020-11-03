Макс Барских неожиданно сменил деятельность

Макс Барских / Пресс-служба

Макс Барских представляет мужскую линию одежды Nick Vangard и выпускает второй трек, посвящённый новому дропу.

В дебютной коллекции Industrial Habits, созданной Максом, развивается тема жизни ночного города: кожаные брюки, мерцающие пиджаки, смокинги с очень узкими лацканами, леопардовый принт и легкие шелковые рубашки создают образ поп-звезды.

Барских сделал акценты на всевозможных пиджаках и куртках со строгим приталенным силуэтом. Особое внимание стоит уделить куртке унисекс с леопардовым принтом. В цветовой палитре присутствуют оттенки черного, золота, серебра и меди. В коллекции задействовано много дорогих тканей. У каждой ткани своя оригинальная текстура.

"Одежда Nick Vangard для смелых молодых людей, которые не прячутся от дурных привычек мегаполиса. Главный герой коллекции Industrial Habits – это яркий, уверенный в себе, живущий вне правил мужчина, ведущий нескромный и совсем несдержанный образ жизни под музыку Nick Vangard", -рассказали представители Макса.

С мужским дропом выходит и второй сингл из будущего альбома под названием Style. В нем присутствует глубокий бас, средний темп, звуки Industrial, придающие легкий агрессивный характер. В съемках концептуального кампейна приняла участие супермодель Снежана Онопко, ставшая музой дебютной коллекции Industrial Habits бренда Nick Vangard.

Nick Vangard - Style - клип Макса Барских:

"Снежана Онопко - олицетворение времён богемного шика конца 2000-ых, когда яркие и смелые образы были неотъемлемой частью гардероба жителей мегаполиса. Она работала с лучшими дизайнерами, творчество которых во многом повлияло и на мой вкус. Я очень рад нашему сотрудничеству. На съёмках мы просто кайфовали в моменте", - комментирует Макс Барских.

Вижуал кампейна был создан неизменным режиссером всех видеоработ артиста Аланом Бадоевым в коллаборации с Trend Pazl.

Мужская коллекция бренда NICK VANGARD появится в продаже в ноябре 2020