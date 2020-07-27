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Мастер Шеф 2020 - новые судьи и все подробности юбилейного 10 сезона

Телеканал СТБ готовит к выпуску юбилейный 10 сезон Мастер Шеф с Эктором Хименес-Браво, известным в Европе и США поваром.

27 июля 2020, 15:34
Мастер Шеф 10 сезон
Мастер Шеф 10 сезон / СТБ

Новый 10 сезон шоу МастерШеф на СТБ будет выходить осенью 2020 года.

На телеканале СТБ стартовали съемки 10 сезона славноизвестного кулинарного проекта МастерШеф. Премьера которого должна состояться осенью 2020 на СТБ.

В новом 10 сезоне МастерШеф судьями будутЭктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Традиционно, Мастер Шеф начинается на СТБ с сентября.

МастерШеф на СТБ уже 10 лет учит украинцев культуре приготовления пищи и расширяет гастрономические границы.

Традиционно, поваров-аматоров будут проверять и учить готовить новые блюда. Лучший кандидат получит много призов от организаторов шоу. Судья Ольга Мартыновская будет судить на МастерШеф впервые.Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: все подробности нового сезона

"Для меня в работе с аматорами все по-новому, я думала, что будет проще. Факторов, по которым ты судишь, намного больше, чем просто кулинарные знания. Я стараюсь увидеть и почувствовать потенциал, талант, насколько участник действительно хочет и мечтает стать умелым шефом. Огонь в глазах, конечно, играет важную роль. В некоторых участниках я даже узнаю себя", — отмечает Ольга Мартыновская.

Мастер Шеф 10 сезон
Мастер Шеф 10 сезон - судьи / СТБ

По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание МастерШеф.

Пока что СТБ не указали точную дату выхода нового 10 сезона МафтерШеф в 2020 году, предполагается, что он выйдет не ранее сентября.

Мастер Шеф новости шоу бизнеса СТБ Эктор Хименес-Браво
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