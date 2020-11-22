Дочь Заворотнюк резко отреагировала на слухи о съемках матери

Девушка заявила, что семья воздерживается от комментариев.
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, заявила, что ее мать не будет принимать участие в съемках, несмотря на информацию, которая распространилась среди поклонников.
Как она сказала в сториз своего Instagram, актриса не появился в эфире передачи телеведущего Андрея Малахова на российском телевидении.
Ранее появилась информация, что Заворотнюк уже снялась в программе, в которой рассказала о своем состоянии.
"Нет конечно, не верьте всем этим газетенкам", — написала Анна.
По словам девушки, ее семья занимает позицию "без комментариев", и менять ее не намерена.
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Напомним, что в октябре 2019 журналисты предполагали, что Заворотнюк покинула Россию для лечения в более квалифицированной клинике.
Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.
Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались передавать в СМИ какие-либо новости о состоянии актрисы.
Ходили даже слухи о смерти Анастасии Заворотнюк, и некие издания искали ее могилу в Подмосковье.