Дочь Заворотнюк резко отреагировала на слухи о съемках матери

Анна Заворотнюк / Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, заявила, что ее мать не будет принимать участие в съемках, несмотря на информацию, которая распространилась среди поклонников.

Как она сказала в сториз своего Instagram, актриса не появился в эфире передачи телеведущего Андрея Малахова на российском телевидении.

Ранее появилась информация, что Заворотнюк уже снялась в программе, в которой рассказала о своем состоянии.

"Нет конечно, не верьте всем этим газетенкам", — написала Анна.

По словам девушки, ее семья занимает позицию "без комментариев", и менять ее не намерена.

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