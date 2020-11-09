Раскрыли состояние Анастасии Заворотнюк после операции

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в 2019 году была госпитализирована с отеком головного мозга после операции по онкологии. После того, как в сети поднялся ажиотаж вокруг операции, родственники Заворотнюк скрыли ее от общественности, и прекратили контакты с журналисты.

Как оказалось, Анастасия Заворотнюк живет в окружении родственников в загородном доме, пишет издание Телепрограмма.про.

Семья 49-летней Анастасии живет в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино, что в 21 км от МКАД. Соседи у звездные: Максим Траньков и Татьяна Волосожар, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, семьи Владимира Винокура, Льва Лещенко и Натальи Королевой.

Родные опасаются, что кто-то сможет сделать фото актрисы, поэтому прогулки проходят за забором на участке. Если надо куда-то выехать (актрису, в частности, возят на процедуры в одну из столичных клиник), машина подъезжает к дому так, чтобы посторонним не было видно, как Анастасию сажают в автомобиль.

Дома семья гостей не принимает — артистке ни в коем случае нельзя соприкоснуться с каким-нибудь вирусом, ведь ее организм слишком ослаблен. Поэтому и день рождения дочки Милы отмечали в узком семейном кругу. Были все свои: мама Анастасии, любимый супруг, фигурист, тренер и хореограф Петр Чернышев, несколько самых близких подруг, старшие дети от предыдущего брака — 24-летняя Анна и 20-летний Майкл. Была и няня, которая помогает семье с ребенком.

Еще в начале года врачи поддержали желание артистки поскорее переехать из клиники домой, ведь именно ребенок дает Насте нужные эмоции и настроение. Дома рядом с актрисой круглосуточно кто-то из родных. Муж Анастасии, конечно, отлучается по рабочим делам, но все свободное время проводит с женой и дочкой.

Напомним, что в октябре 2019 журналисты предполагали, что Заворотнюк покинула Россию для лечения в более квалифицированной клинике.

Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.

Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались передавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.

Ходили даже слухи о смерти Анастасии Заворотнюк, и некие издания искали ее могилу в Подмосковье.