Скандальный Охлобыстин рассказал, что происходит с Ефремовым

Михаил Ефремов / УНИАН

В среду, 12 августа 2020 года, Пресненский суд столицы РФ перенес на шестеро суток заседание по делу известного актера Михаила Ефремова, которого судят по обвинению в совершении летальное ДТП в пьяном виде.

Об этом сообщает российское издание Известия.

По словам друга и коллеги Ефремова, скандального актера и сторонника боевиков "ДНР" Ивана Охлобыстина, тот хочет быть жестко наказанным за свою вину в смертельном ДТП.

"Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова", ‒ рассказал Охлобыстин.

Также актер объяснил, почему Ефремов ранее в суде отказался признавать свою вину.

"Миша будто загипнотизирован. Он слушает своего адвоката. По-моему, он вообще не понимает всего того, что касается его дела. Миша уверен, что его осудят, с этим согласен и хочет наказания", - подытожил Охлобыстин.

Напомним, накануне в зале Пресненского суда Москвы, где слушается дело о смертельном ДТП с участием Ефремова, тот почувствовал себя плохо. Из зала суда актера выносили без сознания (с подозрением на инсульт) и под песни эпатажного и скандального Никиты Джигурды, который пришел его поддержать. Позже медики рассказали, что инсульт у Ефремова не подтвердился.