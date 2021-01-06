Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ Навиворіт на 1+1

Мир наизнанку 2021 / 1+1

Ведущий и блогер Дмитрий Комаров подготовил 12 сезон шоу Світ навиворіт, которое выйдет 13 февраля на 1+1. Чего ожидать в новом сезоне, как 12 сезон снимался, и когда смотреть шоу - читайте в наших материалах.

Команда проекта Мир наизнанку провела 3 месяца в Пакистане для того, чтобы снять проект, и показать все аспекты жизни консервативной мусульманской страны.

Они познакомятся во время съемок с разнообразными жителями страны всех верств. Дима Комаров подчеркнул, что они покажут страну с той стороны, с которой большинство Пакистан еще не знали. 12 сезон Мира Наизнанку - это абсолютно эксклюзивный материал, а многие сюжеты вообще будут показаны впервые в истории не только украинского, но и мирового телевидения.Читайте такжеДмитрий Комаров с женой трогательно поздравили с Новым годом

Среди героев проекта будут и украинцы, которые переехали в Пакистан и обустроили здесь свою жизнь.

Мир наизнанку 12 сезон - дата выхода / 1+1

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев в новой экспедиции попадут в уникальные места, богатые культурой и историей, покажут невероятные чудеса природы, познакомятся с редкими обычаями местных народностей. Как всегда, Дмитрий будет испытывать на себе разные профессии и не раз рискнет своей жизнью, чтобы показать зрителю самые эксклюзивные материалы.

Дима Комаров признался, что это была для него очень непростая экспедиция, морально и физически.

"Были изматывающие горные дороги, бессонные ночи, сложные договоренности о съемках, экстрим. Но не было ни одного дня, чтобы мне стало скучно. Чтобы я не узнал что-то новое и не сказал "вау". Я реализовал бесценный для путешественника шанс – стать первым иностранцем, который ступил ногой в местах, имеющих колоссальный туристический потенциал. Я встретил много добра и позитива", - объяснил он.

Все новые выпуски Світ Навиворіт 12 сезон будут выходить на 1+1 с 13 февраля. Также смотреть онлайн Мир Наизнанку можно будет на сайте Главред.