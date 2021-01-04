"Могла произойти беда": певец раскрыл подробности новогоднего празднования

Иван Нави / Пресс-служба

Украинский исполнитель Иван Нави поделился с Новым каналом семейными рождественскими традициями и вспомнил экстремальную историю из детства по поводу массового празднования 31 декабря.

Певец рассказал о своих новогодних и рождественских традициях из родного городка под Львом.

"На Рождество мы собираемся всей семьей в городке возле Львова - Жовква, - говорит он. - У нас большая семья Сяркевич, и это уже хорошая традиция собраться вместе и колядовать. Я всегда беру аккордеон и выполняю свою семейную праздничную миссию - играю колядки. Моя любимая с детства - "Веселая новость". Это карпатская колядка, которой меня научил дедушка. Несколько лет назад вместе с моим другом и аранжировщиком Андреем Лемишкой сделали ее аудиоверсию под аккомпанемент контрабаса. Ее сейчас можно скачать на всех стримингових музыкальных платформах. А еще мы сняли на эту песню клип в канун Рождества".

Иван Нави / Пресс-служба

Также Иван рассказал, что неоднократно участвовал в вертепе. И было это как в детстве, так и во взрослом возрасте, ведь эта рождественская традиция певцу очень нравится.

Иван Нави - Почнемо все спочатку - слушать новую песню:

"В детстве, например, играл роль Черта. А недавно мне дали роль одного из царей, которые принесли дары маленький Иисус", - делится артист.

Кроме этого, он рассказал интересную и экстремальную историю с Рождественских праздников с детства.

"Мы были с друзьями малыми и глупыми и решили покидать петарды, - вспоминает исполнитель. - И вот одна из них залетела мне в рукав. Я едва успел ее вытряхнуть. Могла произойти большая беда. После этого я не люблю фейерверков и тем более петард. И очень всех детей и подростков теперь предостерегаю от игр ними. Лучше снежками покидаться. С моей компанией мы всегда ходили колядовать, а затем могли весь вечер обсуждать сколько кому дали денег или конфет за коляду".

К слову за неделю до Нового года Иван Нави представил новую песню Почнемо все спочатку, на которую пока что не записал клип.

Напомним, что артист появился в новом шоу Нового канала "Где логика?", дата выхода которого запланирована на весну 2021.