Monatik выпустил мюзикл с The Hardkiss, Alyona Alyona и другими звездами

Дмитрий Монатик / УНИАН

Известный украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал фильм-мюзикл, в котором снялись множество украинских поп-звезд.

Фильм, который получил название Ритм, был опубликован на YouTube-канале певца.

Режиссером мюзикла стала известный украинский клипмейкер Таня Муиньо, а автором сценария мюзикла, а также композитором выступил лично Монатик. Фильм ‒ среднеметражный и длится 40 минут.

Среди поп-звезд, которые появляются в мюзикле ‒ группы The Hardkiss и "Время и Стекло", певицы Вера Брежнева, Alyona Alyona, Tayanna, певец DANTES, танцор Влад Яма, сам Монатик и многие другие украинские артисты.

"Мюзикл - давняя мечта, ведь там есть все, что я так люблю, музыка, танцы, ритм, юмор, стиль, яркие локации и безгранично талантливые артисты", ‒ рассказал Монатик.

Напомним, ранее в Сети была опубликована часть фильма-мюзикла Ритм - дуэт Монатика и группы The Hardkiss.