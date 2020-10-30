Настя Каменских предстала в новом образе и нарвалась на жесткую критику​

Каменских раскритиковали за странный образ / Instagram

Украинская певица Настя Каменских частенько радует поклонников откровенными образами. На этот раз артистка решила узнать у поклонников, какой из образов им нравится больше.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео с четырьмя вариантами осенних нарядов.

"Стоит ли носить это? 1, 2, 3 или 4? Выбери осень со мной", — пишет Каменских.

Однако фолловеры обратили внимание и на то, как был смонтирован клип. Им не понравились склейки видео и они изрядно раскритиковали певицу. Также поклонникам не совсем понравились образы артистки, ведь привыкли ее видеть в более откровенных нарядах.

"Привыкла видеть в трусах,не впечатлило​", "Когда первый раз скачала тик ток, и пытаешься сделать переходы", "Не нравится мне сейчас эта мода, не красиво смотрится​", "Настя, будь проще", - написали поклонники в соцсети.

Ранее Главред сообщал, что накануне Настя Каменских показала свою шикарную грудь крупным планом, чем нарвалась также на критику поклонников.