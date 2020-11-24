"Неожиданная лысина взорвала паркет": Леся Никитюк кардинально сменила имидж

Пораженные фанаты забросали смелую ведущую комплиментами.
Телеведущая Нового Канала Леся Никитюк поразила поклонников своим архисмелым имиджем. Провокационное фото Никитюк выложила в своем Instagram.
На снимке Леся предстала в эпатажном кружевном наряде в черных тонах. Нюдовый корсет сделан из ажурных кружев, юбка пошита из пышного фатина с люрексом, а вокруг изящной шейки Никитюк обвивается искусственный лебедь.
Однако вовсе не экстравагантный наряд поразил большинство поклонников – а новая прическа Никитюк. На фото Леся предстала полностью, тотально лысой.
Фото уже собрало более 170 тысяч лайков.
В комментариях люди пишут:
- Звонил продюсер Форсажа, тебя утвердили, вместо Вин Дизеля.
- Прима Лебединого Озера!
- Даже Влад Яма позавидовал такой лысине.
- "5-й элемент" Люка отдыхает!
- Неожиданная лысина взорвала паркет. Слов нет.
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Автор: Диана Беловодская