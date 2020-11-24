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"Неожиданная лысина взорвала паркет": Леся Никитюк кардинально сменила имидж

24 ноября 2020, 14:20

Пораженные фанаты забросали смелую ведущую комплиментами.

Леся Никитюка показала на фото, как подстриглась на лысо
Леся Никитюка показала на фото, как подстриглась на лысо / instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Нового Канала Леся Никитюк поразила поклонников своим архисмелым имиджем. Провокационное фото Никитюк выложила в своем Instagram.

На снимке Леся предстала в эпатажном кружевном наряде в черных тонах. Нюдовый корсет сделан из ажурных кружев, юбка пошита из пышного фатина с люрексом, а вокруг изящной шейки Никитюк обвивается искусственный лебедь.

Однако вовсе не экстравагантный наряд поразил большинство поклонников – а новая прическа Никитюк. На фото Леся предстала полностью, тотально лысой.

Фото уже собрало более 170 тысяч лайков.

В комментариях люди пишут:

  • Звонил продюсер Форсажа, тебя утвердили, вместо Вин Дизеля.
  • Прима Лебединого Озера!
  • Даже Влад Яма позавидовал такой лысине.
  • "5-й элемент" Люка отдыхает!
  • Неожиданная лысина взорвала паркет. Слов нет.

Новости шоу-бизнеса

Леся Никитюк новости шоу бизнеса
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