"Неожиданная лысина взорвала паркет": Леся Никитюк кардинально сменила имидж

Леся Никитюка показала на фото, как подстриглась на лысо / instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Нового Канала Леся Никитюк поразила поклонников своим архисмелым имиджем. Провокационное фото Никитюк выложила в своем Instagram.

На снимке Леся предстала в эпатажном кружевном наряде в черных тонах. Нюдовый корсет сделан из ажурных кружев, юбка пошита из пышного фатина с люрексом, а вокруг изящной шейки Никитюк обвивается искусственный лебедь.

Однако вовсе не экстравагантный наряд поразил большинство поклонников – а новая прическа Никитюк. На фото Леся предстала полностью, тотально лысой.

Фото уже собрало более 170 тысяч лайков.

В комментариях люди пишут:

Звонил продюсер Форсажа, тебя утвердили, вместо Вин Дизеля.

Прима Лебединого Озера!

Даже Влад Яма позавидовал такой лысине.

"5-й элемент" Люка отдыхает!

Неожиданная лысина взорвала паркет. Слов нет.

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