Олег Винник признался, к кому он поворачивается на шоу Голос

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский эстрадный певец Олег Винник, который на шоу Голос країни 2021 позиционируется как тренер-рокер раскрыл волнующую все загадку - как он выбирает свою команду, и когда поворачивается на кастинге.

Олег Винник в своем Facebook написал, что нужно сделать на кастинге шоу Голос, чтобы Винник повернул свое кресло.

"Наша страна богата талантами. Хочется, чтобы их услышали и увидели во всем мире! Бывают разные голоса. Один держит в плену, и ты заворожен тянешь до последней секунды, чтобы не нарушить момент. Другой пронизывает так, что возникает желание развернуться и посмотреть в лицо исполнителю. А есть интригующие, во время прослушивания которых подсознательно ждешь кульминационной ноты или той эмоции, которая заставит тебя нажать на кнопку", - признался он.

Поклонники оценили такое признание в День святого Валентина и отметили в комментариях, что с нетерпением ждут новый выпуск кастингов.

Как известно, все выпуски шоу Голос Країни выходят по воскресеньям в 21-00 на 1+1. 14 февраля выйдет 4 выпуск шоу Голос.

Напомним, что на 3 выпуске кастингов на сцену Голоса вышла внучка Виктора Ющенко. Она не развернула к себе ни одного кресла, и на следующий день Доминика Ющенко сделала публичное заявление про шоу Голос.