Ольга Фреймут неоднозначно высказалась о вылете с шоу Танці з зірками

Ольга Фреймут / Instagram

Телеведущая Ольга Фреймут сделала объявление после того, как покинула шоу Танці з зірками на 1+1.

В 10 выпуске шоу Танці з зірками после танцев с Дмитрием Дикусаром и Ильей Падзиной Ольга Фреймут покинула шоу по решению судей и голосованию зрителей. В своем Instagram Ольга сделала объявление для фанатов, в котором поблагодарила за танцы организаторов.

"Жить по принципу фокстрота: в объятиях надежного партнера; делать широкие и смелые шаги; высоко и гордо держать головушку, несмотря на все перипетии. Друзья, спасибо Вам за то, что так голосовали - неожиданно было дотанцевать до 10 эфира. Спасибо, Владимир Завадюк, за милую авантюру Танцы со звездами 2020, которая всегда будет вызывать теплые воспоминания. Дмитрий Дикусар - с тобой танцевать божественно... Ольга Слонь - спасибо за глубокие образы, которые подчеркивали душу", - написала Фреймут.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - смотреть онлайн 10 выпуск полностью

Однако, Ольга не упомянула в своем обращении Илью Падзину, с которым танцевала на шоу, и фанаты не смогли пройти мимо этого и написали Фреймут много комментариев по этому поводу.

Ольга Фреймут / Instagram

"Жаль, что вы покинули show! А почему о Илье ничего не сказали в этом посте?! Он же ваш former партнер", "Я бы ещё отблагодарила Вашего бесподобного партнёра Илью! Он прекрасный танцор", "Вот и прекращаем смотреть шоу", - пишут в комментарии.

Ольга Фреймут также дала комментарий изданию "Караван историй", в котором рассказала про свое восприятие критики, и назвала настоящую причину участия в шоу Танці.

"Появление в Танцях з зірками – это возможность по-новому представиться моим зрителям, это своеобразное признание в любви им за годы поддержки и веры в меня. Если я смогу танцевать, я смогу все.

Я понимаю, что нравиться всем невозможно, и совершенно не стремлюсь к этому. Нормально воспринимаю критику, если она конструктивная, всегда готова работать над собой еще больше. Думаю, меня может огорчить, если я выйду на паркет после всех репетиций и подготовки, а зритель не сможет понять и прочувствовать то, что мы старались показать в танце",- сказала Фреймут.

Напомним, что несмотря на старания Дмитрия Дикусара, в 10 выпуске Танці з зірками Ольга Фреймут получила самые низкие результаты и проиграла танцы за жизнь. По решению зрительского голосования Ольга Фреймут и Илья Падзина покинули шоу.