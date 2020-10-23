"Он воспитал достойного сына": умер отец репера Басты

Баста / Instagram

В России 23 октября умер Михаил Владимирович Вакуленко - отец репера Басты Василия Вакуленко.

Об этом репер сам написал в Instagram.

Баста не уточнил причину смерти своего отца.

"Умер мой отец....Ты останешься в моём сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность.... Покойся с миром Батя..... Вакуленко Михаил Владимирович -1959-2020", - написал он.

Отец Басты умер / Instagram

"Соболезную Василий, он жизнь прожил не зря, воспитав достойное поколение ! Как говорится - когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей!!!", "Соболезную", "Соболезную, Ваш отец воспитал достойного сына", - пишут в комментариях поклонники и друзья репера.

Михаил Владимирович и его жена Анна Раздайбеда воспитали двоих сыновей. Баста появился на свет, когда его матери было 19 лет, а годом позже родился его брат.

С отцом у рэпера были непростые отношения. Родители Василия развелись, когда он был маленьким ребенком. Басту воспитывали бабушка и дедушка. Мальчик считал деда идеалом мужчины.