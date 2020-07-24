Как спастись от фейков - топ-5 правил поведения в сети от Ксении Мишиной

Правила поведения в сети / Pixabay

Актриса и победительница шоу Танці з зірками Ксения Мишина, которая активно ведет свои соцсети, стала главной героиней проекта Холостячка на СТБ.

Девушка решила рассказать, как правильно вести себя в сети так, чтобы не попасться каким-то мошенникам, или не повестись на фейки, и самой не расплодить их.

Девушка дала ценные советы, и записала на видео наглядный пример знакомства в через сеть с фейковыми фото.

"Если бы меня попросили что-то посоветовать человеку в сложной ситуации, я бы ответила: действовать. Однозначно, мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей. Читайте такжеКсения Мишина - главная Холостячка о красоте, спорте и женственностиМы можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома. Но в тоже самое время у этой медали есть и обратная сторона — ложные ценности", -отметила Ксения Мишина.

Наглядно она показала сценку, как она якобы познакомилась с парнем через приложение знакомств, но при встрече увидела совсем не то, что было на фото.

Ксения Мишина / Instagram

"С одной стороны возможности и рост, с другой — фейковость. Для того, чтобы оставаться ментальном здоровым сегодня, нужно учиться критическому мышлению! Куда ни глянь - везде обман. Блогеры в масках и безбожно фотошопленный контент, эскортницы и фэйстюн, транслирующие красивую жизнь маленьким девочкам, бесконечные инфопродукты, кибермошенники и т.д. Фейк! Фейк!⠀Конечно, возможностей и пользы больше в разы, но придерживаться некоторых правил все же важно", - акцентировала Ксения.

Правила поведения в сети

1. Сохраняйте лицо. Создавайте свой образ в сетях таким, чтобы если придется познакомиться с кем-то лично, этот человек вас узнал

2. Вносим данные кредитной карты только на супер проверенных крупных сайтах. Всегда читайте отзывы!!!

3. Будьте вежливы. Помните, даже если вы в онлайн пространстве, вы общаетесь с человеком!

4. Не принимайте близко к сердцу. Не все умеют вести себя этично, когда вы слышите что-то не приятное в свой адрес, помните: прежде всего это касается автора, а не вас.

5. Говорите только то, что сказали бы лично человеку. Не поддавайтесь соблазнам, помните, что вы прекрасны, потому-что вы есть и если захотите себя приукрасить, то делайте это экологично для себя и других.

Напомним, что первый в Украине сезон шоу Холостячка, где себе пару ищет девушка, выйдет осенью 2020 на СТБ.