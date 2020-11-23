Прощание во Львове с Романом Виктюком - видео-трансляция

Роман Виктюк / УНИАН

В понедельник, 23 ноября нынешнего года, во львовском Первом театре проходит гражданская панихида по легендарному советскому и российскому режиссеру-украинцу Роману Виктюку.

Об этом сообщает портал Укринформ. Церемония панихиды началась утром. Гроб с телом Виктюка был размещен на сцене Первого театра и каждый желающий до 13:00 может проводить в последний путь легендарного режиссера и выразить соболезнования его семье.

"В Москве в пятницу было очень масштабное и тяжелое прощание, ибо там его актеры и очень близкие люди. Во Львов его привезли в субботу вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил", ‒ рассказал племянник режиссера Борис Виктюк.

Также известно, что похоронят Романа Виктюка в семейном склепе на легендарном Лычаковском кладбище.

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