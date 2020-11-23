Прощание во Львове с Романом Виктюком - видео-трансляция

Похоронят Романа Виктюка в семейном склепе на легендарном Лычаковском кладбище.
В понедельник, 23 ноября нынешнего года, во львовском Первом театре проходит гражданская панихида по легендарному советскому и российскому режиссеру-украинцу Роману Виктюку.
Об этом сообщает портал Укринформ. Церемония панихиды началась утром. Гроб с телом Виктюка был размещен на сцене Первого театра и каждый желающий до 13:00 может проводить в последний путь легендарного режиссера и выразить соболезнования его семье.
"В Москве в пятницу было очень масштабное и тяжелое прощание, ибо там его актеры и очень близкие люди. Во Львов его привезли в субботу вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил", ‒ рассказал племянник режиссера Борис Виктюк.
Также известно, что похоронят Романа Виктюка в семейном склепе на легендарном Лычаковском кладбище.
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Роман Виктюк - что было ранее:
- В конце октября появилась информация, что у режиссера диагностировали коронавирус COVID-19.
- СМИ писали, что режиссер попал в московскую больницу, а позже оказался в реанимации.
- Виктюк скончался 17 ноября. Журналисты узнали, что причиной смерти режиссера медики считают анемию головного мозга.
- Позже росСМИ сообщили, что Виктюк на протяжении многих лет боролся с онкологией, его медленно съедал рак, а коронавирус – добил.