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Ревизор впервые выгнали с кухни ресторана - что скрывают владельцы

3 мая 2020, 18:43

В программе Ревизор Карантин произошел уникальный инцидент - на одном из проверяемых ресторанов ведущую обманули и выгнали с кухни.

Ревизор Карантин
Ревизор Карантин - Юлю Панкову не пустили на кухню/ Пресс-служба

Команде спецвыпуска Ревизор Карантин ежедневно поступают просьбы от украинцев проверить заведения, которые во время карантина продолжили свою работу. Ведь сейчас все озабочены не только качеством продуктов, но и тем, придерживаются повара санитарно-гигиенических норм. Потому небрежное отношение работников может нанести вред нашему здоровью.

В течение трех недель ведущая Юлия Панкова ревизует супермаркеты, АЗС и заведения, которые работают по системе доставки и самовывоза готовых блюд. На этой неделе Ревизора впервые не пустили на кухню одного из заведений Киева - Василеві пироги.

"Сегодня большой популярностью пользуются пироги. Ведь это вкусно, быстро и удобно. Мне стало интересно, в каких условиях их готовят. Как хранятся начинки ли придерживаются повара всех санитарно-гигиенических норм? Да я попала только в помещение учреждения Василеві Пироги. А моих операторов вообще вытолкали на улицу! На кухню мне не дали зайти. Видимо, работникам есть, что скрывать?! Медицинских книг поваров, кстати, я тоже не увидела ", - рассказывает Юля Новому каналу.Читайте такжеРевизор Карантин 3 выпуск смотреть онлайн 30-04-2020 - полное видео

Ведущая выполняла свои профессиональные обязанности в соответствии со статьей 58 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". В которой говорится о том, что журналист, предъявив редакционное удостоверение может находиться на территории, где объявлена ​​чрезвычайная ситуация и беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

И работница заведения ничего не хотела слышать и вызвала полицию. Юлю попросили подождать на улице. Прошел час, и никто не приехал.

Работники закрыли двери и выключили свет. Что же так тщательно от Ревизора и всех посетителей скрывают в пекарне Василию пироги? Юлия Панкова не рекомендует это заведение украинцам!

Ревизор Карантин Василеві Пироги смотреть онлайн выпуск 30-04-2020:

Включайте четверг в 18:00 спецвыпуски Ревизор. Карантин на Новом канале. Онлайн все выпуски Ревизор Карантин можно смотреть на Главреде.

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