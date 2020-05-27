Рэпер Серега впервые прокомментировал истерику бывшей жены

Рэпер Seryoga - Серега / Facebook

Рэпер Серега, который сам воспитывает двоих сыновей впервые отреагировал на истерику бывшей жены, которая в сети обвиняет его в краже детей и нарушении ее прав.

Серега написал большой пост в Facebook, в котором подробно разложил по полочкам все, что происходит в медийном пространстве вокруг него и его сыновей.

Свое обращение он назвал "Досудебное обращение к либеральной прессе и добрым самаритянам".

"Для начала я могу и хочу сказать только хорошее о мать моих детей. Она - прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери и во всем медийном поле они не смогут когда-нибудь прочитать ни одной другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной. Ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец - то есть я - недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью", - пишет Серега.

Он подчеркнул, что как никто другой понимает Ололо, но если она считает, что она права, или что Серега виновен - она должна доказать это в правовом поле.

"Реальность такова, что мы все смотрим на мир по-разному, это нормально, и если, в представлении матери моих детей, отец ее детей похищает их и фальсифицирует разрешительные документы, нам всем придется допустить, что она, как автор своей реальности, как минимум искренне проживает ее. Она, кстати, достаточно убедительна в своей версии происходящего, по моему собственному мнению, но, если она права, то ей стоит доказать мою вину в правовом поле и предоставить мне нести соответствующее наказание", - отметил он.

Серега объявил, что не комментирует ситуацию, потому что ждет этого решения суда, если оно будет, а также намекнул, что не хочет превращать жизнь своих детей в развлекательное медиа-шоу для зрителей целевых телеканалов.

Серега / Facebook

"Я считаю, что действовать именно так, а не иначе – единственно верный выбор и мое неотьемлемое право. Я скажу вам больше. Если бы я хотел решать мои личные вопросы в формате развлекательного реалити-шоу, я бы давно это сделал. Но поскольку вопрос касается будущего моих детей, я считаю это абсолютно неприемлемым", - заявил певец.

Но он наконец объяснил, что происходит - суд будет решать место проживания детей.

"Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет собственно.Когда не удается придти к общему знаменателю, дело решатся в суде, для этого и существует суд.Тем более речь сейчас идет лишь об определении места жительства с одним из родителей, а не о лишении родительских прав либо иной чрезвычайности, поэтому не нужно драматизировать ситуацию", - отметил он.

Большое место в его сообщении заняло очень почтительное обращение к тем, кто выдает якобы место жительства его детей и к журналистам, которые по его мнению перешли какие-то границы допустимого своими репортажами. Он попросил прекратить разгонять скандал, делать шоу на их суде, и публиковать фейковые непроверенные материалы.

Напомним бывшая жена рэпера Пархоменко Сергея в феврале 2020 года неожиданно начала поднимать сканлал в сети, что Серега "украл" у нее детей, и "скрывает" от нее. Уже в течении 4 месяцев. В СМИ появились материалы полярного содержания, которые однако, только провоцировали скандал далее. Серега все время сохранял молчание, пока что-то не спровоцировало все же его на публичное исчерпывающее заявление.