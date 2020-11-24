Сериал-шедевр Ферзевый гамбит стал рекордсменом на Netflix

Мини-сериал Ферзевый гамбит установил рекорд Netflix / Фото: Netflix

Драматический сериал Ферзевый гамбит буквально "взорвал" платформу Netflix и установил абсолютный рекорд - за 28 дней после премьеры его посмотрели 62 млн подписчиков.

Как пишет ВВС, реальная аудитория значительно больше, поскольку одним аккаунтом, как правило, пользуются несколько человек.

Такое количество просмотров в истории сервиса не набирала еще ни одна лента. Менеджеры Netflix подчеркнули, что Ферзевый гамбит попал в топ-10 самых популярных сериалов сразу в 92 странах, а в 63 оказался на первой строчке.

Отметим, одноименный роман 1983 года, положенный в основу сериала, уже попал в список бестселлеров The New York Times. При этом поисковый запрос "Как играть в шахматы" вырос до самых высоких за многие годы показателей.

Как известно, Ферзевый гамбит (The Queen’s Gambit) — это семисерийный сериал, события которого разворачиваются в 1950-х и 1960-годах. Главная героиня — Бет Хармон — рано стала сиротой и оказалась в приюте, но постепенно начала проявлять талант к шахматам и со временем смогла поразить самых известных гроссмейстеров мира.