УкрРус
  1. Главная
  3. Stars

Сериал-шедевр Ферзевый гамбит стал рекордсменом на Netflix

24 ноября 2020, 23:55

Основой для ленты стал одноименный роман.

Мини-сериал Ферзевый гамбит установил рекорд Netflix / Фото: Netflix

Драматический сериал Ферзевый гамбит буквально "взорвал" платформу Netflix и установил абсолютный рекорд - за 28 дней после премьеры его посмотрели 62 млн подписчиков.

Как пишет ВВС, реальная аудитория значительно больше, поскольку одним аккаунтом, как правило, пользуются несколько человек.

Такое количество просмотров в истории сервиса не набирала еще ни одна лента. Менеджеры Netflix подчеркнули, что Ферзевый гамбит попал в топ-10 самых популярных сериалов сразу в 92 странах, а в 63 оказался на первой строчке.

Отметим, одноименный роман 1983 года, положенный в основу сериала, уже попал в список бестселлеров The New York Times. При этом поисковый запрос "Как играть в шахматы" вырос до самых высоких за многие годы показателей.

Как известно, Ферзевый гамбит (The Queen’s Gambit) — это семисерийный сериал, события которого разворачиваются в 1950-х и 1960-годах. Главная героиня — Бет Хармон — рано стала сиротой и оказалась в приюте, но постепенно начала проявлять талант к шахматам и со временем смогла поразить самых известных гроссмейстеров мира.

Сейчас вы просматриваете новость «Сериал-шедевр Ферзевый гамбит стал рекордсменом на Netflix». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Сильно похудел: появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО БелгородаСильно похудел: появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО Белгорода Прощание во Львове с Романом Виктюком - видео-трансляцияПрощание во Львове с Романом Виктюком - видео-трансляция В России жестоко избили актера ПрилучногоВ России жестоко избили актера Прилучного Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 6 выпуск 23 ноябряСупер топ модель по-украински 2020: смотреть 6 выпуск 23 ноября Голое фото дочери легендарного хоккеиста взорвало СетьГолое фото дочери легендарного хоккеиста взорвало Сеть
Следующий материал

Последние новости

23:55
Сериал-шедевр Ферзевый гамбит стал рекордсменом на Netflix
23:51
Динамо дома разгромно проиграло Барселоне Фото
23:45
Как зашифровать данные на компьютере: простые, но эффективные способы
23:38
Мендель снова оконфузилась в Сети и удалила пост
23:15
Что случится с телом при полном отказе от мяса - ответ ученых
Реклама
23:10
В МИД заявили о готовности Украины восстанавливать Афганистан
22:58
Грядут изменения: команда Байдена объявила о новом курсе внешней политики США​ Видео
22:18
Гордон заявил о подрывной работе на территории врага Видео
22:06
"Злонамеренная ложь": Наташа Королева влипла в скандал из-за бизнеса
21:58
Украина готовится к локдауну на 3 недели: появились детали Видео
21:54
Украинская певица устроила концерт в метро на свой день рождения Видео
21:47
Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн Видео
21:43
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
21:33
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще более 12 тысяч диагнозов Видео
21:18
Влад Яма впервые показал фото после операции из-за травмы на Танцах
21:15
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
21:11
​Юлия Санина обратилась к Тине Кароль после совместного выступления на Танцах со звездами​ Видео
21:06
Трамп впервые после выборов обратился к нации - о чем шла речь
21:03
В супермаркете Херсона покупатель в плавках нырнул в аквариум Видео
20:42
Врач рассказал, почему повторно заразится COVID-19 почти невозможно Видео
Реклама
20:32
На выборах мэра Ровно победил кандидат от Евросолидарности
20:25
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы Видео
20:19
Чрезмерная тревожность повышает риск развития ужасной болезни – ученые
20:16
Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN Видео
19:58
В Крыму скончался украинский футболист
19:56
В Ощадбанке рассказали, что будет с пенсиями для жителей Донбасса
19:54
США нанесли новый санкционный удар по России Видео
19:33
Выборы в США: объявлены официальные результаты в штате Пенсильвания Видео
19:28
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
19:22
Создатели Cyberpunk 2077 показали игру на PS4 Pro и PlayStation 5 Видео
19:22
Где деньги, Зин? мнение
19:16
Модель Victoria's Secret сверкнула грудью на эффектном фото
19:10
Назван знак Зодиака, который не переносит стервозность Видео
19:01
Ляшко перечислил основания для тестирования на COVID-19
19:00
"Поет в наркопритоне": Ани Лорак жестко раскритиковали ​фанаты Видео
18:56
Rockstar Games выпустит Red Dead Online в качестве отдельной игры
18:43
Путин похвастался своей главной победой в Карабахе Видео
18:36
"Бьемся": Трамп пригрозил крупным иском за все фальсификации на выборах
18:32
Оккупанты Крыма в шоке: большой курортный город сидит без воды Видео
18:25
"Вам нада столько масла?": В Сети смеются над флешмобом с маслом от Roshen
Реклама
18:25
Воспаление яичников: причины и факторы риска Видео
18:19
Даже с позитивным тестом: врач пояснил, когда уже можно не бояться больного с COVID-19 Видео
18:12
​Из COVID-фонда потратили 41 млрд гривен: куда ушли деньги Видео
18:10
Epic Games объявила о запуске ежемесячной подписки на Fortnite Видео
18:01
В Минюсте придумали новый вид наказания для преступников
17:57
В Чернигове фанаты избили директора стадиона и кинули его в мусор Видео
17:57
"Замена Путина": эксперт назвал возможного ставленника США в России
17:54
Гибискус полезен для похудения и защищает от рака: названы полезные свойства Видео
17:35
Врач поведал, что делать при осложнениях коронавируса
17:34
Группа The Hardkiss в новом чувственном клипе показала семью Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять