Смерть Грачевского: где и когда похоронят создателя Ералаша

Борис Грачевский умер - когда и где похоронят / zvezdanutye.com

Супруга скончавшегося от коронавируса создателя Ералаша Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская назвала дату и место прощания с мужем.

Церемония прощания состоится 17 января. Начнется она в 11:00 (10:00 по Киеву) в Большом зале Дома кино (Москва, Васильевская, 13), говорится в сообщении супруги Грачевского в Instagram.

Похоронят худрука Ералаша на Троекуровском кладбище в 15:00 (14:00 по Киеву).