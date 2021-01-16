Смерть Грачевского: где и когда похоронят создателя Ералаша

Церемония прощания состоится 17 января.
Супруга скончавшегося от коронавируса создателя Ералаша Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская назвала дату и место прощания с мужем.
Церемония прощания состоится 17 января. Начнется она в 11:00 (10:00 по Киеву) в Большом зале Дома кино (Москва, Васильевская, 13), говорится в сообщении супруги Грачевского в Instagram.
Похоронят худрука Ералаша на Троекуровском кладбище в 15:00 (14:00 по Киеву).
- Детский юмористический киножурнал Ералаш основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом.
- На протяжении 10 лет Грачевский был директором Ералаша, с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
- Борис Грачевский умер 14 января от коронавируса. Грачевский 2 недели занимался самолечением дома с онлайн-доктором.
- Уже появилась информация о недвижимости Бориса Грачевского и списке его наследников.
Автор: Екатерина Трохимчук