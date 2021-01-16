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Смерть Грачевского: где и когда похоронят создателя Ералаша

16 января 2021, 22:25

Церемония прощания состоится 17 января.

Борис Грачевский
Борис Грачевский умер - когда и где похоронят / zvezdanutye.com

Супруга скончавшегося от коронавируса создателя Ералаша Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская назвала дату и место прощания с мужем.

Церемония прощания состоится 17 января. Начнется она в 11:00 (10:00 по Киеву) в Большом зале Дома кино (Москва, Васильевская, 13), говорится в сообщении супруги Грачевского в Instagram.

Похоронят худрука Ералаша на Троекуровском кладбище в 15:00 (14:00 по Киеву).

  • Детский юмористический киножурнал Ералаш основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом.
  • На протяжении 10 лет Грачевский был директором Ералаша, с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
  • Борис Грачевский умер 14 января от коронавируса. Грачевский 2 недели занимался самолечением дома с онлайн-доктором.
  • Уже появилась информация о недвижимости Бориса Грачевского и списке его наследников.
новости России Борис Грачевский
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