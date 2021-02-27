СМИ выяснили стоимость шикарного дворца Пугачевой и Галкина

Стоимость замка Пугачевой и Галкина 10 млн долларов

В Сети появилась информация о том, что стоимость дворца артистов Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина составляет 10 миллионов долларов - замок входит в список самых дорогих домов среди российских знаменитостей.

Как сообщает издание Федеральное агентство новостей, шестиэтажный дом, расположенный на участке площадью в один гектар в подмосковной деревне Грязь. Площадь самого поместья составляет 3 тыс. квадратных метров.

Здесь 6 этажей, 20 комнат, 5 из них – для гостей. Мебель изготовлена под старину. Отделка – из натурального дерева. В некоторых комнатах есть большие люстры, шикарные камины и мрамор.

Спальня Галкина и Пугачевой выполнена в итальянском стиле, а гостиная – смесь готики и ренессанса.

На территории есть бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. На обслуживание жилья уходит минимум восемь тысяч долларов ежемесячно.

Отмечается, что внук Пугачевой Никита Пресняков проживает в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Эти апартаменты он получил от бабушки в качестве свадебного подарка.