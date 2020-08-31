Солист Little Big разводится с женой: стала известна причина

Илья Прусикин / Instagram

Илья Прусикин, фронтмен российской рейв-поп-группы Little Big объявил о своем разводе с женой, видеоблогером Ириной Смелой.

О своем разрыве пара лично сообщила фанатам, опубликовал видеообращение в соцсетях. Как оказалось, Прусикин и Смелая давно переживали кризис в браке.

"Это не спонтанное решение. Мы думали где-то полгода. И пришли к этому где-то в декабре прошлого года. Мы остались друзьями. Мы наконец-то поговорили. У нас были претензии друг к другу, их накопилось слишком много. Если бы мы остались вместе ради ребенка, мы оба были бы несчастны", — заявил музыкант.

Прусикин и Смелая вступили в брак в 2016 году. Через год у них родился сын Добрыня. По словам звезд, брак распался из-за постоянных отлучек мужа на гастроли.

"Мы до конца жизни остаемся семьей. Остаемся матерью и отцом для своего ребенка. Ребята, если у вас возникают обиды, обязательно разговаривайте друг с другом. Иначе у вас все закончится расставанием. Ну а я буду находиться рядом с Ирой, когда не буду на гастролях. Это самое главное", — подчеркнул Прусикин.

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Напомним, ранее Российская группа Little Big сняла и выпустила клип Tacos, в котором сделала борщ русским национальным блюдом.