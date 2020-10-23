Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 2 выпуск 23 октября

Супер топ-модель по-украински 4 сезон: 2 выпуск онлайн / Новый канал

Новый 2 выпуск 4 сезона Супер топ-модели по-украински 2020 выходит в 19-00 23 октября на Новом Канале. Эксперты устроили новый испытания с самыми знаменитыми звездами, и среди 14 участниц сразу появятся девушки, которые сами согласны уйти с шоу.

В 4 сезоне Супер топ-модель по-украински 2020 эксперты посвятили шоу отстаиванию девушек своих лозунгов, которые они как модели понесут в мир, и будут отстаивать.

Во втором выпуске для испытания супер топ-моделелей эксперты позвали Сергей Бабкина и Евгения Кота.

В первом задании от Сони Плакидюк модели будут исправлять ошибки прошлого. Девушек ждет фотосессия, которая в свое время оказалась не по зубам каждой из них. Также во время этого испытания каждая участница сможет посмотреть на ошибки своих соперниц и сделать определенные выводы. Соне Плакидюк будет помогать суперэксперт недели Сергей Бабкин.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

Почти всех моделей доведут до слез этим испытанием - смогут ли они его пережить с достоинством, и кто захочет уйти "прямо сейчас" - тот еще вопрос. Но на шоу осталось всего 14 девушек - только за первый раз "вылетели" шестеро.

Второе испытание было - дефиле в непривычной для моделей обстановке. Это оказалось сюрпризом как для девушек, так и для зрителей.

Третье - съемка live-фото в сексуальном нижнем белье. Партнер — известный хореограф Женя Кот, из экспертов - Соня Плакидюк. Хорошая поддержка, с которой и модель, и танцор справились на ура. Казалось бы, все прошло идеально. Но уже на испытании подвел взгляд Саши Литвин, в котором читался страх.

Супер топ-модель по-украински 2020 Сергей Бабкин и Соня Плакидюк / Новый канал

"После проекта, когда я ушла за шаг до финала, перестала в себя верить. Морально эта ситуация меня просто уничтожила. Какое-то время была в депрессии: просыпалась и не понимала, зачем просыпаюсь, — призналась участница модельного реалити Нового канала. — Сложно было себя принять, но сейчас я собой горжусь. Знаю, что красивая и достойная. Но до сих пор борюсь со страхом неудачи, и моя ошибка состоит как раз в том, что свои переживания я часто приношу на площадку".

Эта история зацепила за живое эксперта реалити, fashion-фотографа Соню Плакидюк. Да так, что та расплакалась прямо во время съемки, потому как ей это до боли знакомо.Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября

"Я знаю, о чем говорит Саша. Потому что это случалось со мной не раз и не два. Ты вроде гонишь от себя позицию жертвы и делаешь все безупречно, но факт, что пережил этот миг неудачи, не отпускает тебя", — призналась Соня.

Супер фэшн-фотограф рассказала, что справляется с этим воображеним - как будто бы уже все прошло.

"Вот когда он произошел, терять уже нечего, а, значит, больше не страшно", - сказала она.

Но как это повлияет на оценку работы участниц СТМПУ?

Супер топ-модель по-украински 2 выпуск 4 сезон смотреть промо 23-10-2020:

Новые выпуски Супер топ-модель по-украински 2020 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински на ютуб и на Телепортале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.