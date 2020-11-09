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Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноября

9 ноября 2020, 18:55

Четвертый выпуск Супер топ-модели по-украински 2020 вышел 9 ноября. Какие испытания прошли участницы - читай и смотри на Главреде.

Супер топ-модель по-украински 4 сезон: 4 выпуск онлайн
Супер топ-модель по-украински 4 сезон: 4 выпуск онлайн / Новый канал

Новый 4 выпуск шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходит в 19-00 09 ноября на Новом Канале. Эксперты устроили новый испытания с самыми знаменитыми звездами, и среди участниц сразу появятся девушки, которым придется уйти из-за независимых обстоятельств.

В 4 сезоне Супер топ-модель по-украински 2020 эксперты посвятили шоу отстаиванию девушек своих лозунгов, которые они как модели понесут в мир, и будут отстаивать.

В четвертом выпуске для испытания супер топ-моделелей эксперты позвали Диму Монатика, а Алла Костромичева встала в пару для дефиле и фотосессии

Для Владимира Дантеса пришло прекрасное время - он уже предложил участницам Суперсезона Топ-модель по-украински полить грязью конкуренток, или пробовать ужасные лакомства. Бычий пенис, сюрстремминг, жареная саранча, молоко с рыбой – все это модели должны были попробовать в случае отказа отвечать на каверзные вопросы.

Первое испытание - неделя коллаборации. Что такое коллаборация - знают все модели, и нашим знакомым придется особо тщательно изучать этот вопрос на 4 неделе участи в Супер сезоне ТМПУ.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

Для выполнения первого задания моделям нужно выбрать себе партнершу и сняться с ней в фотосессии. Испытание осложняется тем, что одна из девушек должна держать на вытянутой ноге хрустальный бокал с напитком. Если бокал падает и разбивается, то испытание заканчивается.

"На неделе коллабораций девушки смогли поработать с автором самых танцевальных хитов, артистом, который покорил НСК "Олимпийский", продюсером музыкальной корпорации — MONATIK, — говорит ведущая Алла Костромичева. — Дима знает толк в коллаборациях: за этот год он успел спеть с Верой Брежневой, The Hardkiss, alyona alyona и даже стать дизайнером!"

Перед испытанием каждая из девушек выучила танцевальную связку, которой и должна была удивить звездного эксперта. А в финальной точке — взаимодействовать с артистом, сделав акцент на украшении.

Второе испытание потрепает нервы - ведь участницам придется работать в парах со своими заклятыми подругами-конкурентками. Эко активизм никто никуда не девал, и протест против использовании натуральной кожи и меха - Второе испытание.

Во время второго испытания участниц ждет дефиле, посвященное отказу от натурального меха. Девушкам придется надеть одну 28-килограммовую шубу на двоих. Вес шубы – олицетворение бремени, которое взваливает на себя человек, когда покупает такое изделие.

Кстати, Алла Костромичева решила встать в пару со своими подопечными - и ее партнерша не только смогла обучиться у гуру, но и пережила самые волнительные моменты в своей жизни, боясь не подвести Аллу.

Супер топ-модель по-украински 4 выпуск 4 сезон смотреть промо 09-11-2020:

Новые выпуски Супер топ-модель по-украински 2020 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински на ютуб и на Телепортале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.

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