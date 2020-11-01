Танці з зірками 2020 - что было в 10 выпуске 1 ноября

Танці з зірками 2020 - что было в 10 выпуске / 1+1

Новый 10 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел 1 ноября и посвящен Хэллоуину. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и раскрыть свои таланты в тематике "самого страшного праздника года". Создатели шоу в новом сезоне с каждой неделей радуют зрителей все новыми сюрпризами, которых не было раньше.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 стала певица, народная артистка Украины и победительница первого обновленного сезона Танців з зірками Наталья Могилевская.

Телеведущие Сніданок з 1+1 вчетвером пришли, чтобы встречать участников на балконе. Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Людмила Барбир и Руслан Сеничкин будут вместе с участниками слушать оценки судей.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

Участники в 10 выпуске Танців з зірками меняются парами. участники не только станцуют с новыми партнерами, но и преобразятся в загадочные образы, а паркет проекта превратится в мистический отель, в котором и будут разворачиваться все события. Рассказываем, с кем именно будут танцевать звезды

Сергей Танчинец будет поражать зрителей квикстепом вместе с Аделиной Дели в образах безумных клоунов.

Санта Димопулос в это воскресенье будет танцевать с партнером Надежды Мейхер Кириллом Васюком. Участники на паркете преобразятся в образы горничной и швейцара и иполнят фристайл.

Юлия Санина будет танцевать с Ильей Падзиной фьюжн в образах Ангела и Демона.

Надежда Мейхер, в свою очередь, выйдет на паркет с Максом Леоновым. Пара примеряет на себя образы мистера и миссис Дракулы и будет танцевать венский вальс.

Холостяк Сергей Мельник в это воскресенье выйдет на паркет с Яной Цыбульской. Пара превратится в вампиров и будет танцевать страстное танго.

Ольга Фреймут попытается покорить фокстрот с Дмитрием Дикусаром, который в прошлом эфира вернулся на проект, чтобы временно заменить Дмитрия Жука. Телеведущая превратится на паркете в ведьму, которая снимает номер со своим кавалером в "Мистической гостинице Танців з зірками".

После выступлений Наталья Могилевская исполнит попурри песен Місяць и Покохала, а участник Голос країни 2019 Khayat представит свою песню Темно на ТВ.

Танці з зірками 2020 8 выпуск смотреть видео 01-11-2020: анонс

Начало прямого эфира в 21:00 1 ноября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.