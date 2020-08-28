Танці з зірками 2020 - что готовили участники на премьеру шоу на 1+1

Танці з зірками 2020 / 1+1

Премьера шоу Танці з зірками 2020 назначена на 21-00 30 августа. 14 пар выйдут на паркет, а судть их будут Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис.

Накануне первого прямого эфира студию Сніданку з 1+1 посетили судьи четвертого сезона Танці з зірками 2020 прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легендарный Григорий Чапкис. Они начали праздничный эфир, исполнив зажигательный танец под неизменный джингл проекта.

Участники сезона тоже присоединились к утренней студии, но с помощью видеосвязи. Судьи поделились ожиданиям от нового сезона:

"Мы с нетерпением ждем начала нового сезона. Я уверена, что мы будем наблюдать не только за праздником танца, красоты, но и еще на паркете будут скандалы, интриги, любовь, и даже рождение ребенка" - интригует Екатерина Кухар.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

Влад Яма рассказал, что до сих пор не может поверить, что в этом сезоне на паркет выйдет такой невероятный состав звезд:

"Это чудо. Такое количество интересных и непредсказуемых звезд может собрать только проект Танці з зірками 2020. Я слышал слухи, что многие опасаются Олега Винника, даже он сам", - пошутил Влад.

А отвечая на вопрос ведущих Егора Гордеева и Нелли Шовкопляс о фаворитах шоу, Григорий Николаевич отметил, что пока их нет, а предсказать, кто станет финалистами, на данном этапе почти невозможно: "Главные судьи в шоу - это телезрители".

В прямом эфире требовательные, но всегда справедливые судьи объявили участникам шоу стили, которые им придется танцевать уже в это воскресенье. Судьи достали карточки со стилем для каждой пары из конверта и объявляли их участникам, которые с нетерпением ждали этого момента целых три недели.

Танці з зірками 2020 - первый выпуск танцы

Санта Димопулос и Макс Леонов исполнят страстную самбу Позитив и Юлия Сахневич очаруют венским вальсом Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева зажгут на паркете ча-ча-ча Надежда Мейхер и Кирилл Васюк удивят румбой, Олег Винник и Алена Шоптенко продемонстрируют страсть с помощью танго. Актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко станцуют фьюжн, Юлия Санина и Дмитрий Жук удивят ча-ча-ча Alyona Alyona и Юрий Гурич будут удивлять судей сальсой. Сергей Мельник и Аделина Дели проживут историю в стиле танго Тарас Цимбалюк и Яна Заяц очаруют контемперари Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко продемонстрируют джайв Оля Фреймут и Илья Падзина воплотят в жизнь фокстрот Слава Каминская и Дмитрий Дикусар станцуют фокстрот, Сергей Танчинец и Яна Цибульская будут удивлять вальсом.

Кумир миллионов Олег Винник отметил, что для него главное, чтобы его партнерша Алена Шоптенко была довольна их танцем.

Юлия Санина с Дмитрием Жуком предупредили, что собираются побеждать: "Мы настроены решительно. Дима учит меня танцевать с нуля, ведь я никогда раньше этого не делала, потому увидите что-то новенькое от рокеров".

Напомним, что премьеру Танці з зірками 2020 можно смотреть на 1+1 по воскресеньям в 21-00. Также все обзоры и видео можете увидеть на главреде.