Танці з зірками 2020 - что готовили участники на премьеру шоу на 1+1

Участники шоу Танці з зірками 2020 раскрыли свои секреты подготовки к премьере шоу 30 августа.
Премьера шоу Танці з зірками 2020 назначена на 21-00 30 августа. 14 пар выйдут на паркет, а судть их будут Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис.
Накануне первого прямого эфира студию Сніданку з 1+1 посетили судьи четвертого сезона Танці з зірками 2020 прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легендарный Григорий Чапкис. Они начали праздничный эфир, исполнив зажигательный танец под неизменный джингл проекта.
Участники сезона тоже присоединились к утренней студии, но с помощью видеосвязи. Судьи поделились ожиданиям от нового сезона:
"Мы с нетерпением ждем начала нового сезона. Я уверена, что мы будем наблюдать не только за праздником танца, красоты, но и еще на паркете будут скандалы, интриги, любовь, и даже рождение ребенка" - интригует Екатерина Кухар.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона
Влад Яма рассказал, что до сих пор не может поверить, что в этом сезоне на паркет выйдет такой невероятный состав звезд:
"Это чудо. Такое количество интересных и непредсказуемых звезд может собрать только проект Танці з зірками 2020. Я слышал слухи, что многие опасаются Олега Винника, даже он сам", - пошутил Влад.
А отвечая на вопрос ведущих Егора Гордеева и Нелли Шовкопляс о фаворитах шоу, Григорий Николаевич отметил, что пока их нет, а предсказать, кто станет финалистами, на данном этапе почти невозможно: "Главные судьи в шоу - это телезрители".
В прямом эфире требовательные, но всегда справедливые судьи объявили участникам шоу стили, которые им придется танцевать уже в это воскресенье. Судьи достали карточки со стилем для каждой пары из конверта и объявляли их участникам, которые с нетерпением ждали этого момента целых три недели.
Танці з зірками 2020 - первый выпуск танцы
- Санта Димопулос и Макс Леонов исполнят страстную самбу
- Позитив и Юлия Сахневич очаруют венским вальсом
- Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева зажгут на паркете ча-ча-ча
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк удивят румбой,
- Олег Винник и Алена Шоптенко продемонстрируют страсть с помощью танго.
- Актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко станцуют фьюжн,
- Юлия Санина и Дмитрий Жук удивят ча-ча-ча
- Alyona Alyona и Юрий Гурич будут удивлять судей сальсой.
- Сергей Мельник и Аделина Дели проживут историю в стиле танго
- Тарас Цимбалюк и Яна Заяц очаруют контемперари
- Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко продемонстрируют джайв
- Оля Фреймут и Илья Падзина воплотят в жизнь фокстрот
- Слава Каминская и Дмитрий Дикусар станцуют фокстрот,
- Сергей Танчинец и Яна Цибульская будут удивлять вальсом.
Кумир миллионов Олег Винник отметил, что для него главное, чтобы его партнерша Алена Шоптенко была довольна их танцем.
Юлия Санина с Дмитрием Жуком предупредили, что собираются побеждать: "Мы настроены решительно. Дима учит меня танцевать с нуля, ведь я никогда раньше этого не делала, потому увидите что-то новенькое от рокеров".
Напомним, что премьеру Танці з зірками 2020 можно смотреть на 1+1 по воскресеньям в 21-00. Также все обзоры и видео можете увидеть на главреде.