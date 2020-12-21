Таня Брык - биография, личная жизнь и модельная карьера

Супер Топ-модель по-украински - Таня Брык / Пресс-служба

Финал шоу Супер топ-модель по-украински прошел на Новом канале 21 декабря 2020. Победу получила Таня Брык, которая выступила с речью о защите женщин от домашнего насилия.

По результатам испытаний в финале, и благодаря своей речи, Таня Брык и получила победу.

Что известно об участнице Супер-модели по-украински и победительнице Суперсезона Топ-модель по-украиснки 2020:Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: как прошел финал 21-12-2020

Таня Брык - биография и достижения

Таня Брык - биография / Новый канал

Возраст: 22 года - дата рождения 27 ноября 1997 г.

Место рождения: г. Николаев.

Рост: 177 см.

Семейное положение: В активном поиске

За что тебя полюбил зритель: "Целеустремленная, искренняя и не конфликтная. Иду вперед, несмотря ни на что".

Таня Брык / Новый канал

Таня окончила 4-ю гимназию Николаева, с четырех лет занимается танцами, с 14 лет начала работать моделью. В 15 лет они с мамой решили зарегистрировать ее на сайт моделей.

Таня Брык была финалисткой СМПУ.

Среди ее рабочих достижений — артбук Yohji Yamamoto, обложка L’Officiel, разворот Vogue, кампейн бренда Pepe Jeans и работа с Charlotte Tilbury. Девушка работала моделью в Малайзии. После первого сезона шоу, у нее сложились отношения с Сергеем Никитюком, и она была одной из нескольких его любимиц на шоу.

Когда в ее жизни случилась ситуация, когда она поправилась, девушка стала активно заниматься спортом, и ходить в спортзал. Сейчас Таня Брык на досуге занимается баскетболом. Модель похудела на 10 кг и объездила полмира по модельным контрактам до начала Супер топ-модели по-украински.

Таня Брык - Instagram

В финале Супер топ-модели по-украински Таня Брык призналась, что состояла в абъюзивных отношениях. Свою речь она начала с того, что ей 22 года, и 3 из них ее насиловали. Речь была резкой, дерзкой и обратила на себя внимание женщин.

"Мне с самого детства затыкали рот. Мол, я не должна ничего говорить — вдруг кто-то что-то не то подумает. Потом я начала жить с молодым человеком, который меня бил, говорил, что не имею права озвучивать свое мнение. Он говорил, что я не так хожу, не так говорю, не так что-то делаю. Поэтому я до сих пор закрываюсь от людей. Постоянно хожу с комом в горле, потому что хочу что-то сказать, но не делаю этого", - говорит Таня Брык.

Напомним, все выпуски шоу Супер топ-модель по-украински можно смотреть на сайте телепортал и на бтуб Нового канала. Также все обзоры можно смотреть на сайте Главред.