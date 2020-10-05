Тарас Цимбалюк не сдержал эмоции после вылета с Танцев со звездами

Тарас Цимбалюк / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк покинул шоу Танці з зірками на 1+1 по результатам голосования зрителей. Судьи также поставили ему не очень высокие оценки в 6 выпуске шоу.

После премьеры своего последнего танца и шоу результатов, Тарас Цимбалюк написал эмоциональный текст о своем участии в шоу Танці.

"ШЕСТОЙ ЭФИР. Наш последний танец на шоу Танцы со звездами - Пасодобль! Было, конечно, неожиданно вылететь именно после этого танца... Крутая режиссура, аккомпанемент, достаточно хореографии... Мы включили нужное количество актерского мастерства.... Блестяще видение постановки в исполнении Загорулько Виталийю. Но, как говорит мой папа: "Сын, это - жизнь..."Я очень благодарен Яне Заяц за опыт и выдержку !!!Благодарю свою аудитории, которая меня поддерживала! Ваши честные вибрации все равно победили, - мы все это знаем !!! Безгранично рад с вами познакомиться.Шоу Танцы со звездами делает очень важную миссию - объединяет миллионы украинский !! За это организаторам огромное - спасибо. Отдельная благодарность родным: Тина Антоненко и Ольга Мельник. Все для вас !!!!", - написал Цимбалюк в Instagram.

На шоу Танці з зірками 2020 он набрал средние 34 балла, но по результатам голосования ему не хватило голосов, чтобы продолжить борьбу.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 випуск Тарас Цымбалюк и Яна Заец

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