Телеведущая во время карантинных ограничений попала в известный музей

Василиса Хворостова / Instagram

Телеведущая известного тревел-шоу Орел & Решка Василиса Хвостова попала в громадный Мюнхенский музей, известный на всю Баварию, проскочив между карантинными ограничениями в 2020 году. В программе Орел & Решка Чудеса света она смогла насладиться неповторимыми экспонатами, которыми богат огромный музей.

"По размеру музей, как несколько городских кварталов", - призналась девушка.

В музей стараются поместить все, то когда-либо человечество создавало своими руками.

"Сначала заходишь в зал водного транспорта. Там увидишь все: от древних небольших лодок до венецианский гондол, от миниатюрных моделей кораблей в настоящих паровых буксиров. Самое интересное, что в этом музее все продумано до мелочей. Например, на рыболовной шхуне сушится треска", - впечатлилась девушка.

Орел и решка / Новый канал

Читайте такжеТелеведущую накормили в ресторане мороженным с орехами из фекалийПосле знакомства с судами, Василиса перешла в зал, посвященный исследованию подводного мира. Там она увидела старинный водолазный костюм для работы на глубине более ста метров. А еще специальный шар - батисферу. Именно в таком аппарате сидели Пикар и Дон Уолш, когда впервые в мире опустились на самое дно Марианского желоба - на глубину 11 000 метров. После зала подводного мира, ведущая переместилась в зал воздушного мира - зал авиации.

Орел и решка / Новый канал

"Там можно увидеть, какими были первые попытки человека взлететь, - говорит она. - А еще много-много техники. Например, первое творение, которое стало прототипом современного дельтаплана. А еще в музее находится самый самолет - "Флаер-3". На нем братья Райт поднялись в небо и первыми смогли продержаться в воздухе полчаса", - добавила ведущая.

Полный выпуск тревел-шоу Орел & Решка Чудеса света в Баварии можно будет посмотреть на Yоutube Нового канала. Там же ведущие показали настоящий сказочный замок Золушки - замок Нойшванштайн. Все новые выпуски выходят на Новом канале по субботам в 10-00.

Напомним, что осенью Германия ввела ограничения из-за коронавируса, которые коснулись отраслей туризма, отдыха и количества людей, которые могут собираться вместе. С декабря введены новые ограничения - прекращена работа заведения для отдыха и посещения туристами. После Рождества правительство рассматривает новые ужесточения карантина вплоть до локдауна.