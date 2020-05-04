"Них*я себе, богохульство": Линдеманн стал Иисусом

Тилль Линдеманн / Reuters

Заправский хардрокер Тилль Линдеманн пошел в новые эксперименты, и попробовал себя в роли святого, а конкретно - примерил на себя известный образ Иисуса Христа с икон.

Свое стилизированное фото Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram, не став подписывать.

На фото Тилль Линдеманн изображен с книгой "100 стихов" вместо Библии - своим новым "хобби".

Как не удивительно, очень много на его фото среагировало русскоязычных фанатов.

Они не смогли молча пройти мимо фото, на котором Тилльл помолодевший и похудевший неожиданно стал похожим на Спасителя.

Тилль Линдеманн / Instagram

"он трахнул 11 шлюх даже не знаю , смог бы я так", "Единственный бох, в которого я верю", "Во имя отца, сына и святого Деда. Аминь!", "Ну все, я больше не атеист", "Я такому молилась бы по ночам", "стоя перед ним на коленях", "Вот это них*я себе", "Богохульство какое-то", "Новая Камасутра?", "Ветхий завет", - пишут в комментариях.

"100 стихов" - уже третий авторский сборник Линдеманна. Книга вышла в начале марта и традиционно затрагивает темы природы, одиночества, любви, ненависти, добра, зла, насилия, боли, и других метафизических явлений в нашей жизни.

Напомним, недавно Тилль Линдеманн попад в больницу - у него подозревали коронавирус, но погулявший в Чернобыле Линдеманн на своем примере показал, что его не берет никакая зараза - а тем более коронавирус.