Тина Кароль интригующе высказалась об отношениях с Даном Баланом

Тина Кароль / Світське життя

В Украине уже не один год фанаты обсуждают то, что между Тиной Кароль и Даном Баланом есть близость. Их версии разнятся диапазоном - от дружбы до любви и страсти. Причиной этому стала искра, которую заметили на шоу Голос страны. Но исполнители никогда не комментировали характер своих отношений, что способствовало произрастанию "шипперства" и создания образа "ДанТины". На фоне недавних высказываний продюсера 1+1, Дан Балан и Тина Кароль нарушили молчание.

Певица в сториз опубликовала совместное фото с Даном Баланом и обратилась к фанатам.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise!", – отметила певица.Читайте такжеДан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країни

Как известно, недавно в выступлении, креативный продюсер 1+1 Владимир Завадюк сказал, что отношения были "синтетическими". После этого появилась новая информация о "лавстори" Тины Кароль и Дана Балан.

Руководитель больших проектов 1+1 подробно объяснил, что было между артистами, и о чем он говорил в своем выступлении.

Дан Балан впервые пришел на шоу Голос країни в 2019 году и его подопечный выиграл проект.

Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.