У популярной российской певицы второй раз диагностировали рак

У Юлии Волковой произошел рецидив рака / instagram.com/official_juliavolkova

Известная российская певица, бывшая солистка группы Тату Юлия Волкова рассказала, что у нее произошел рецидив рака щитовидной железы.

Певица восемь лет боролась со страшной болезнью и после неудачной операции была вынуждена восстанавливать поврежденные голосовые связки.

Юлия Волкова недавно сообщила о своем возвращении на сцену. Однако она призналась, что у нее произошел рецидив рака, из-за чего она отложит концертную деятельность.

"Мы живем в моменте. Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять", – отметила знаменитость, пишет 7days.​

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