У популярной российской певицы второй раз диагностировали рак

Экс-солистка Тату Юлия Волкова рассказала, что у нее диагностировали рак.
Известная российская певица, бывшая солистка группы Тату Юлия Волкова рассказала, что у нее произошел рецидив рака щитовидной железы.
Певица восемь лет боролась со страшной болезнью и после неудачной операции была вынуждена восстанавливать поврежденные голосовые связки.
Юлия Волкова недавно сообщила о своем возвращении на сцену. Однако она призналась, что у нее произошел рецидив рака, из-за чего она отложит концертную деятельность.
"Мы живем в моменте. Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять", – отметила знаменитость, пишет 7days.
Новости шоу-бизнеса - о чем ранее сообщал Главред:
- В России певица родила мертвого ребенка и скончалась от COVID-19. О заражении коронавирусом стало известно незадолго до родов - уже при госпитализации.
- Украинская певица и музыкант Ассия Ахат перенесла операцию, которая потребовалась по ее словам в самый неожиданный момент.
- Как сообщали российские СМИ певица Надежда Бабкина оказалась в реанимации из-за тяжелой пневмонии. Артистка находится в реанимации в коме.
Автор: Мария Тупик