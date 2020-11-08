Украинка 2,5 километра блуждала по ледяному подземелью

Юлия Коваль / Новый канал

Украинская телеведущая Юлия Коваль во время съемок шоу Орел и Решка, которое показывает Новый канал, спустилась на глубину в 8-этажный дом и несколько часов блуждала по подземным коридорамю

Еще 20 лет назад это подземелье в Черногории не было популярным. Теперь среди множества других пещер и гротов именно Липская пещера привлекает отдыхающих Черногории.

"Природа создала целое подземное царство, - рассказывает ведущая. - С первых шагов там ощущалась резкая смена температуры. Кстати, даже в жаркую погоду, воздух в пещере НЕ поднимается выше 10-12 градусов".

Чтобы попасть внутрь подземелья, Юлии пришлось спуститься на высоту 8-этажного дома. И бродила она 2,5 километра залами и коридорами, чтобы насладиться красотой.

"Хорошо, что у меня было с собой теплую одежду, - говорит девушка. - Там было очень холодно. Уникальные карстовые отложения, сталактиты и сталагмиты необычной формы в таком масштабном пространстве произвели на меня неизгладимое впечатление".

А еще Юля узнала, что король Николас в пещере часто принимал гостей.

"Что тут сказать, он был хитренький, - с улыбкой говорит Юля. - Догадались, почему он человек вел не домой, а в пещеру?! Там холодно и люди быстрее принимали решения, которые ему надо было. Ну и не засиживались в гостях".

Напомним, шоу Орел & Решка выходит каждую субботу в 10:00 на Новом канале.