УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украинка 2,5 километра блуждала по ледяному подземелью

8 ноября 2020, 23:41

Украинская журналист и телеведущая Юлия Коваль рассказала, как решила исследовать коридоры подземной шахты

Юлия Коваль
Юлия Коваль / Новый канал

Украинская телеведущая Юлия Коваль во время съемок шоу Орел и Решка, которое показывает Новый канал, спустилась на глубину в 8-этажный дом и несколько часов блуждала по подземным коридорамю

Еще 20 лет назад это подземелье в Черногории не было популярным. Теперь среди множества других пещер и гротов именно Липская пещера привлекает отдыхающих Черногории.

"Природа создала целое подземное царство, - рассказывает ведущая. - С первых шагов там ощущалась резкая смена температуры. Кстати, даже в жаркую погоду, воздух в пещере НЕ поднимается выше 10-12 градусов".

Чтобы попасть внутрь подземелья, Юлии пришлось спуститься на высоту 8-этажного дома. И бродила она 2,5 километра залами и коридорами, чтобы насладиться красотой.

"Хорошо, что у меня было с собой теплую одежду, - говорит девушка. - Там было очень холодно. Уникальные карстовые отложения, сталактиты и сталагмиты необычной формы в таком масштабном пространстве произвели на меня неизгладимое впечатление".

А еще Юля узнала, что король Николас в пещере часто принимал гостей.

"Что тут сказать, он был хитренький, - с улыбкой говорит Юля. - Догадались, почему он человек вел не домой, а в пещеру?! Там холодно и люди быстрее принимали решения, которые ему надо было. Ну и не засиживались в гостях".

Напомним, шоу Орел & Решка выходит каждую субботу в 10:00 на Новом канале.

Орел и Решка новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Украинка 2,5 километра блуждала по ледяному подземелью». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:21
Лесенка – несравненная многослойная стрижка на длинные волосы 2020: фото
08 ноября, воскресенье
23:59
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова без личного присутствия
23:58
Танці з зірками 2020 11 выпуск: кто покинул шоу 08-11-2020 Видео
23:41
Украинка 2,5 километра блуждала по ледяному подземелью
23:12
Дзюба отреагировал на резонанс из-за секс-скандала
Реклама
22:54
Нарколог припугнул влиянием алкоголя на организм при COVID-19
22:41
Мелания Трамп впервые отреагировала на результаты выборов
22:35
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
22:31
Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября Видео
22:26
Определена дата повторных выборов мэра Борисполя после трагедии
21:53
Из столицы Нагорного Карабаха бегут местные жители Видео
21:52
Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе Видео
21:30
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают
21:28
Врач назвала главные ошибки "паникеров" во время лечения коронавируса
21:18
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
21:05
Коронавирус в Украине 8 ноября – за сутки обнаружили еще более 9 тысяч случаев Видео
21:03
Джилл Байден впервые вышла в свет в качестве первой леди
20:47
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
20:32
В Минске более 600 задержанных, а силовики вновь стягивают технику Видео
20:31
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака
Реклама
20:24
В Кривом Роге объявили подозрение виновнику кровавой резни на улице Видео
20:06
Коронавирус в Украине: названы области-лидеры
19:50
Секс-скандал с Дзюбой: известная теледива ответила на интимный вопрос Видео
19:43
Стало известно о месте прощания с Жванецким Видео
19:31
Выяснилось, можно ли получить антитела к COVID-19 без инфицирования
19:06
Ученые ошарашили прогнозом по ситуации с коронавирусом в Украине
19:05
На Камчатке жестоко застрелили медведицу с медвежонком: шокирующее видео Видео
18:53
Динамо – Шахтер 0:3: команду Луческу разгромили в Киеве, видео голов Видео
18:31
Укрзализныця возобновляет продажу билетов в "красные" города
18:09
Борщ официально признали национальным блюдом Украины
17:54
Новый план по урегулированию на Донбассе: Кравчук расставил точки над "і" Видео
17:29
В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий
17:25
Алиев раскрыл новые планы по Карабаху после падения "города-крепости" Шуши Видео
17:01
В Австралии начнут производство перспективной вакцины против COVID-19
16:46
"Выбросили барахло": бюллетени для опроса Зеленского нашли на помойке Видео
16:18
"Уровень аборигенов Амазонки": врач резко высказался о лечении пациентов с COVID-19 в Украине Видео
15:58
Трамп заявил о новых фальсификациях, Байден уже формирует свою администрацию Видео
15:50
Королева Великобритании Елизавета II впервые показалась на публике в маске для лица Видео
15:11
"Х*й полощет": Сеть взорвалась после слива видео с онанизмом капитана сборной РФ по футболу Видео
15:06
Резня в Кривом Роге: нападавший требует для себя смертной казни Видео
Реклама
14:49
США накрыли протесты: сторонники Трампа требуют не "красть голоса" Видео
14:27
Штраф за игнор маски: Малюська рассказал, как накажут украинцев Видео
14:12
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
13:58
"Смерть жи*ам": сотрудник медиагруппы влип в антисемитский сандал
13:50
В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фото Фото Видео
13:33
Донбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде Украины Видео
13:22
Диагностика пневмонии COVID-19: врач объяснила, что лучше – рентген или УЗИ Видео
13:20
Почему украинцам не стоит радоваться победе Байдена мнение
13:15
Кравчук рассказал, когда амнистируют участников вооруженного конфликта на Донбассе Видео
13:10
Названы опасные части курицы: что нельзя есть Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять