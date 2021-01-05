Украинский певец подтвердил роман с солисткой ВИА Гры

ВИА Гра / instagram.com/sinetskayaulyana

Певец Никита Алексеев почти 2 года встречается с певицей из российской популярной группы, но они настолько скрывают свою личную жизнь, что время от времени в сети поднимается вопрос о том, что они расстались.

Алексеев и Синецкая в Instagram показали совместное фото, на котором они позируюют обнимаясь. Снимок делает Уляна в зеркало на свой телефон. На фотографии пара позирует вместе на фоне синей стены. Девушка нежно положила свою руку на плечо любимого, а их взгляды были направлены в экран телефона.

Алексеев и Синецкая / Instagram

Алексеев и Синецкая / Instagram

Пара не стала подписывать ни одно, ни второе фото.

До этого времени его последняя публикация с Ульяной была опубликована перед Новым годом, а еще раньше – в ноябре 2019 года

Первые слухи о романе пошли еще в 2019 году, когда Алексеева и Синецкую якобы видели вместе в Венеции. Если отношения и были, пара их успешно скрывала большую часть года.