Умер главный герой и звезда фильмов про Анжелику

Умер Робер Оссейн - названа причина смерти звезды фильмов про Анжелику / Скриншот с видео

Сегодня французские СМИ сообщили о смерти звезды цикла про Анжелику: французский актер и режиссер Робер Оссейн умер рано утром. Актер умер на следующий день после своего дня рождения: ему как раз исполнилось 93 года.

Причиной смерти Оссейна стал коронавирус: кинозвезда скончался из-за проблем, связанных с дыханием.

Фильмография Оссейна насчитывает более 100 ролей в кино и на телевидении. Его звездной ролью стал граф Тулузкий Жоффрей де Пейрак в экранизации романов о великолепной Анжелике. Также он играл в таких фильмах, как Профессионал, Отверженные, Ограбление, Неизвестный в доме и многих других.

Кроме того, он был режиссером и сценаристом приблизительно в 20 лентах.

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