Умер Владимир Шафранюк: художник-создатель Незнайки

Приключения Незнайки - Владимир Шафранюк / кадр из мультфильма

Художник Владимир Шафранюк, один из создателей серии мультфильмов о Незнайке, умер в возрасте 85 лет, сообщают российские СМИ со ссылкой на студию Союзмультфильм.

"Владимира Алексеевича не стало", - говорится в сообщении.

Родственники художника пока не комментируют потерю, и не раскрывают причну смерти Шафранюка, отмечая только, что художник умер в своем доме в Москве.

Владимир Шафранюк родился в 1935 году. Он был художником-конструктором кукол, который использовал мультипликацию в своих работах.

Владимир Шафранюк работал в киностудии Союзмультфильм, в творческом объединении Экран, принимал участие в создании таких мультфильмов: "Двенадцатая ночь", "Добрыня Никитич", "Дядушка Ау в городе", серии "Приключения Незнайки и его друзей".

Также, Шафранюк является автором ряда статей, посвященных особенностям скульптуры кукол и технике театра кукол и книги "Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения".

Владимир Шафранюк не вел светской жизни и не появлялся на телевидении. Однако это не помешало художнику иметь своих поклонников в художественном кругу. Когда и где пройдет прощание с Владимиром Шафранюком – пока неизвестно.