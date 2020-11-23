В России жестоко избили актера Прилучного

Павел Прилучный / Фото: Global Look Press

В России избили популярного актера, звезду сериала Мажор Павла Прилучного, происшествие случилось в Москве.

"В Москве сильно избили актера Павла Прилучного. У него перелом лицевого скелета, ссадины головы, ушибы", — сообщает Telegram-канал Hue.

По информации канала, ближайшие две недели Прилучный проведет в платной травматологии одной из столичных клиник.

Отмечается, что врачи диагностировали у звезды экрана перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы. В больнице артист проведет не менее двух недель.

Читайте такжеВ Нью-Йорке напали на актера культовых фильмовНекоторые СМИ пишут, что 21 ноября актер был в Калининграде, а вернувшись в Москву, пошел к врачам, которым заявил, что якобы неудачно упал.

Прилучный известен ролями в сериалах "Мажор", "Закрытая школа", "Метод Лавровой" и боевике "На игре".