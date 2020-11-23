В России жестоко избили актера Прилучного

Артиста госпитализировали в травматологическое отделение частной клиники.
В России избили популярного актера, звезду сериала Мажор Павла Прилучного, происшествие случилось в Москве.
"В Москве сильно избили актера Павла Прилучного. У него перелом лицевого скелета, ссадины головы, ушибы", — сообщает Telegram-канал Hue.
По информации канала, ближайшие две недели Прилучный проведет в платной травматологии одной из столичных клиник.
Отмечается, что врачи диагностировали у звезды экрана перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы. В больнице артист проведет не менее двух недель.
Читайте такжеВ Нью-Йорке напали на актера культовых фильмовНекоторые СМИ пишут, что 21 ноября актер был в Калининграде, а вернувшись в Москву, пошел к врачам, которым заявил, что якобы неудачно упал.
Прилучный известен ролями в сериалах "Мажор", "Закрытая школа", "Метод Лавровой" и боевике "На игре".
8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.
Михаила Ефремова поместили под домашний арест, а потом со скандалом осудили к восьми годам колонии, трем годам лишения прав и штрафу в 800 тысяч рублей в пользу семьи старшего сына Захарова.
21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.
Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.