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Известным российским артистам запретили въезд в Украину

16 февраля 2021, 20:11
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Минкульт пополнил список российских артистов, которым запрещен въезд в Украину.

Украина добавила семь российских артистов в черный список / Fotodom

Министерство культуры и информационной политики обновило список артистов, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики, 16 февраля в "черный список" были внесены художественный руководитель и некоторые исполнители Хора Турецкого.

Кроме лидера группы Михаила Турецкого, в черный список также попали музыканты Игорь Зверев, Евгений Тулинов и Вячеслав Фреш.

Также в список попал и солист группы Крематорий Армен Григорян.

Исполнители были внесены в "черный список" из-за гастролей в оккупированном Крыму.

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Отметим, в 2015 году Минкульт создал черный список российских деятелей культуры.

Как заявлял министр культуры Александр Ткаченко, внесение в черные списки тех или иных деятелей культуры не должно автоматически распространяться на их произведения, однако ради некоторых деятелей приходится делать исключения.

Как ранее сообщал Главред:

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