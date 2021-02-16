Известным российским артистам запретили въезд в Украину

Минкульт пополнил список российских артистов, которым запрещен въезд в Украину.
Министерство культуры и информационной политики обновило список артистов, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики, 16 февраля в "черный список" были внесены художественный руководитель и некоторые исполнители Хора Турецкого.
Кроме лидера группы Михаила Турецкого, в черный список также попали музыканты Игорь Зверев, Евгений Тулинов и Вячеслав Фреш.
Также в список попал и солист группы Крематорий Армен Григорян.
Исполнители были внесены в "черный список" из-за гастролей в оккупированном Крыму.
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Отметим, в 2015 году Минкульт создал черный список российских деятелей культуры.
Как заявлял министр культуры Александр Ткаченко, внесение в черные списки тех или иных деятелей культуры не должно автоматически распространяться на их произведения, однако ради некоторых деятелей приходится делать исключения.
Как ранее сообщал Главред:
- Пограничники сроком на 3 года запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову (бывшему солисту группы Звуки Му) за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.
- Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили в Украину легендарного белорусского музыканта Валерия Дайнеко – вокалиста групп Песняры и Белорусские песняры.
- В Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, который с 2014 года не раз снимался в аннексированном Крыму.