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Вернуть Винника - Танці з зірками заинтриговали предложением

6 октября 2020, 14:20

Олег Винник и Алена Шоптенко покинули шоу Танці з зірками 2020 из-за того, что болеют коронавирусом, и теперь фанаты обсуждают возможность их вернуть.

Олег Винник
Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник и Алена Шоптенко были дисквалифицированы с шоу Танці з зірками 2020 в 6 выпуске 4 октября 2020, и певец передал все свои голоса, которые приходили на их счет Ольге Фреймут.

После финала выпуска в сети стали обсуждать возможность Винника снова вернуться на сцену Танців. На официальном Instagram Танці з зірками 2020 появился пост с опросом - хотят ли зрители шоу вернуть Олега Винника.

"Комментарии с просьбой вернуть Олега Винника и Алену Шоптенко в шоу просто взорвали соцсети. Нам интересно услышать твое мнение. Хочешь ли ты, чтобы пара вновь вышла на паркет #танціззірками?", - пишут организаторы шоу.

Олег Винник
Олег Винник / instagram.com/tanci1plus1/

Возвращение Олега Винника поддерживают не только его фанатки, но и некоторые звезды. Например прямо под записью в Instagram, возвращение Винника поддержали Санта Димопулос, Анита Луценко, Слава Каминская и другие.

С другой стороны есть зрители, которые выступили против.

"Ні! "Танці", закінчуйте з тими безглуздими інтригами, фейковими романами і тп! Поважайте трішки свого глядача - глядач не тупий і примітивний! Достатньо гідних учасників і достатньо просто танцювати в танцювальному шоу! Зрозумійте це нарешті!",

"Ні. Якби вони танцювали віддалено - це одне. Але забезпечувати їм прохід у наступні ефіри, поки вони будуть лікуватися - нечесно по відношенню до інших пар, які в цей час до сьомого поту тренуватимуться... і вилітатимуть замість них.Так, прикро вибувати через хворобу й без боротьби. Так, вони не винні, що захворіли. Але чому тоді Славу дискваліфікували 2 роки тому? Вона теж не винна, що травмувала спину. Правила мають бути одні для всіх."

"Так, не розумію людей які пишуть верніть Арама, мені він теж подобався як учасник, але він вилетів з проекту через малу кількість голосів, а Олега дискваліфікували через те, що стан здоров’я не дозволив йому зняти танець на відео чи прийти на паркет!!!!"

До этого по поводу дисквалификации Винника высказалась Слава Каминская, которая через сезон назад покинула шоу из-за травмы.

"Олег Анатольевич, добро пожаловать в команду. Танцы танцами, но, как говорила великая Верка Сердючка, "здоровье важнее". После аналогичной дисквалификации 2 года назад я ни разу не пожалела о том, что сделала выбор в пользу здоровья (которое так и не пришло в исходную стадию).⠀Мы с вами уже танцевали на одном паркете, теперь осталось только спеть на одной сцене. Олег, Аленка, выздоравливайте!

П.С. справедливости ради — если бы зрителям дали сделать свой выбор, уверена, клуб вовчиць наверняка не позволил бы такому случиться и я вместе с ними в первых рядах #вернитеВинника", - написала она.

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