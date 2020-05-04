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Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 04-05-2020

4 мая 2020, 18:50

Новый 12 выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 4 мая. Что показали в 12 выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон в школе Леди - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон 12 выпуск 04-05-2020 смотреть онлайн
Від пацанки до панянки 4 сезон 12 выпуск 04-05-2020 смотреть онлайн / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Двенадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 4 мая на Новом канале в 19-00.

В 12 выпуске пацанки переживут битву сезонов - им придется противостоять пацанкам из прошлых сезонов. При этом нужно выполнять задания преподавателей, при этом нужно общаться с психологом, при этом нужно следовать указаниям всех экспертов, которые приходили к ним за 10 недель. Не удивительно, что с шоу вылетит самая невнимательная и слабая девушка, которая не может выполнять все эти условия.

Что было в двенадцатом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

На двенадцатой неделе обучения в Школе леди устроили битву сезонов, на которую пригласили бывших участниц реалити Нового канала. Задание - бороться в грязи.

"Мы решили устроить ученицам проверку. Хотели убедиться, научились ли они проводить границу между игрой и агрессией. Могут ли в нужный момент сказать себе: "Все, остановись""– объясняет заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова.

На проект вернули Дину #НЛО Абу Зейтер, Таню #Халк Коцюбу, Асю #Цацу Елизарову, Галю #Клеопатру Полудневич, Сашу #Чубрик Гойник и Иру #Лиду Слюнько. Пацанки друг друга сразу невзлюбили.

Настоящая борьба разгорелась между Анастасией #Мивиной Иваненко и Татьяной #Халк Коцюбой из второго сезона. Все три раунда девушки стойко соревновалась, кто сильнее, и не собирались уступать друг другу.

"Я видела в глазах Насти #Мивины злость. Она хотела показать всем, насколько крутая. Это не был спортивный интерес, это была настоящая агрессия", – призналась Виктория #Боксерша Алехина.

Від пацанки до панянки 2020 смотреть 12 выпуск 04.05.2020 онлайн
Від пацанки до панянки 2020 смотреть 12 выпуск 04.05.2020 онлайн / Новый канал

Причем, Настя даже пошла на то, чтобы начать душить соперницу.

"В какой-то момент Настя #Мивина начала душить Таню Халк", – делится наблюдениями победительница первого сезона Від пацанки до панянки Галя Полудневич.

#Мивина все отрицает – она профессиональная спортсменка, играет за сборную Украины по регби и умеет контролировать агрессию.

"Девушки хотят сделать из меня крайнюю. Я занималась греплингом (спортивное единоборство, – ред), вольной борьбой. Поэтому кто-кто, а я умею контролировать свой гнев. Кроме того, после каждого раунда повторяла девушкам: "Не волнуйтесь, я все контролирую". Я не душила Таню, это был боевой элемент", - объяснила Настя. Но, не заставит ли эта ситуация преподавателей попрощаться с Настей #Мивиной?

Пацанки "Старожилы" поделились с #загубленими своими рассказами о жизни после Школы леди. Но, их появление – это сознательная провокация преподавателей. Ведь только так они смогут понять: их будущее зависит только от них. Конечно, без курьезов встреча не прошла. Ирина Слинько решила вывести из себя Женю Мазур и всячески провоцировала Батюшку на драку. Нецензурная лексика, оскорбления и нападения – такого даже не могли вытерпеть преподаватели! 

В итоге все прошло слишком жарко - бывшие пацанки стремились доказать, они не просто так учились в Школе леди и смогли стать настоящими дамами. А на кону шестерки девушек – два возможных вылета из шоу в случае проиграша.

Від пацанки до панянки 4 сезон 12 выпуск смотреть онлайн 04-05-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн Новый канал новости шоу бизнеса
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