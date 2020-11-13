Влад Яма открыл в себе новый талант и победил профессионального спортсмена

Влад Яма / Новый канал

На днях оказалось, что украинский хореограф Влад Яма не только хорошо танцует, но и играет в бадминтон. Свои умения он продемонстрировал на шоу "Дети против звезд", которое показывает Новый канал.

Танцор очень ловко бил ракеткой по воланчиках и попадал в сектора, за которые насчитывали баллы. Хотя Влад и утверждал, что он никогда не играл в бадминтон профессионально, мастерство у него - на высоте. Более того, по подсчетам, ему удалось обыграть своего соперника - одиннадцатилетнего Дениса Мальнева, у которого, на секундочку, второй взрослый разряд.

"Влад очень хорошо справился с задачей, - говорит мальчик. - Мне надо было больше стоять на месте. Считаю, что слишком много двигался по полю. Именно это мне и помешало победить. Но я не расстраиваюсь".Читайте такжеТанці з зірками 2020 11 выпуск: кто покинул шоу 08-11-2020

За кулисами шоу танцор признался, что он доволен своим результатом, хоть и отметил, что технически мальчик бы у него выиграл, если бы его оценивали судьи, как на Танці з зірками.

Влад Яма / Новый канал

"Своей победой я принес команде звезд первую молнию, - с улыбкой говорит Влад. - Однако, убежден, если бы на шоу были профессиональные судьи, оценивали технику ударов, то победил бы Денис. Потому что знаю, что я делал это неуклюже, но очень точно!"

Напомним, что Денис Мальнев уже имеет в своем арсенале более 10 золотых медалей. А еще может за одну минуту отразить 60 воланчиков. Более того, мальчик недавно получил второй взрослый разряд. Поэтому у Влада был очень сильный соперник!

Шоу Дети против звезд на Новом канале выходит каждую среду в 19:00.