"Волчицы уже ждут": украинцы неоднозначно приняли Винника на Голосе страны

Олен Винник / Instagram

Новый сезон шоу Голос страны на 1+1 выходит зимой 2021 года. Как сообщают создатели, в новом шоу обновился состав тренеров, и на проект пришли Надя Дорофеева и Олег Винник.

В сети появились аудиозаписи с голосами тренеров, в которых они в двух словах приветствуют аудиторию.

"Рокер Олег Винник, который впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера голоса страны, записал тебе голосовое сообщение! Скорее включай звук. Премьера Голоса страны-11. Перезагрузка уже скоро на 1+1", - говорится в официальном посту в Instagram Голоса страны.

В своем обращении Олег Винник признался, что с нетерпением ждет, когда сможет перезагрузить "Голос", и пообещал найти исполнителей, которые смогут песнями передать любовь.Читайте такжеГолос: Перезагрузка – назвали имена всех тренеров музыкального шоу

Украинцы совершенно по-разному отреагировали на перемены в тренерском составе, от восторга до недоумении. Выделилась группа людей, которые не поняли, почему Олега Винника назвали рокером.

"Звісно чекаю. Я довго чекав, щоби у кріслі "Голосу Країни" сидів Олег Винник",

"Волчицы уже ждут",

"1+1, Вы прогадали! Олег будет не интересен абсолютно! Без Потапа шоу будет скучным! Ожидала большего от тренерского состава",

"Ну ладно, как-нибудь пройдет этот голос, как и все остальные до 9 и 10 сезона. Винник же на самом деле не виноват. После таких сезонов, сложно другим составом начинать новый сезон",

"Рокер Винник ? Вроде не 1 апреля...",

"Сказали, что наберете 4 тренера, которые будут отвечать за разные стили музыки. В итоге садите всех поп-певцов, да еще и Винника называете рокером?) интересно очень)",

Напомним, Голос страны в Украине обычно выходил в январе, но из-за коронавируса неизвестно, будет ли 1+1 переносить премьеру в 2021 году.